Smallville: Tom Welling arrestato in California per guida in stato di ebbrezza

Tom Welling, conosciuto a livello internazionale per il ruolo di Clark Kent nelle dieci stagioni della serie Smallville, è stato arrestato nelle prime ore di domenica a Yreka, in California.

La conferma è arrivata dall'ufficio dello sceriffo della contea di Siskiyou. L'attore è stato colto alla guida dell'auto in stato di ebbrezza e quindi fermato dagli agenti.

L'arresto di Tom Welling

Intorno alla mezzanotte, l'attore è stato fermato dalla polizia nel parcheggio di un Arby's. A quel punto, gli è stato riscontrato un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,08%.

Tom Wellling nel ruolo di Clark Kent in una scena di Smallville

Dopo l'arresto, Tom Welling è stato rilasciato circa due ore dopo, come riportano i registri dell'ufficio dello sceriffo, senza ulteriori comunicazioni dalle forze dell'ordine di Yreka.

La carriera della star di Smallville

Tom Welling è noto anche per aver interpretato Marcus Pierce, tenente della L.A.P.D. nella serie Lucifer. Ha partecipato a diverse produzioni per il piccolo schermo come Professionals, Batwoman e Giudice Amy.

Al cinema, i suoi lavori più conosciuti sono quelli nei film Draft Day, Parkland, Una scatenata dozzina e il sequel, Il ritorno della scatenata dozzina, e The Fog - Nebbia assassina. Uno degli ultimi suoi lavori è nella serie The CW, The Winchesters, spin-off prequel di Supernatural, nel ruolo di Samuel Campbell.

Il ruolo che l'ha reso famoso in tutto il mondo rimane Clark Kent in Smallville, in cui ha recitato al fianco di Kristin Kreuk, Michael Rosenbaum, Allison Mack, Annette O'Toole, John Schneider ed Erica Durance nei panni dell'amata Lois Lane.