Smallville, Aaron Ashmore su Allison Mack: "Scoprire che faceva parte di un culto sessuale è stato uno shock"

Nonostante abbia interpretato il suo interesse amoroso in Smallville per diverse stagioni, Aaron Ashmore è rimasto scioccato come il resto del mondo dallo scandalo che ha coinvolto l'attrice Allison Mack.

L'attore, che ha interpretato Jimmy Olsen nella serie di successo della CW, ha partecipato al podcast dell'ex collega di Smallville Michael Rosenbaum, Inside of You, e qui il duo ha riflettuto sullo scandalo che ha coinvolto la loro ex collega di set.

"Era adorabile. Era molto accogliente e cordiale", ha ricordato Ashmore. "E anche il suo fidanzato Chad [Krowchuk] mi invitava a fare escursioni e altro. Era molto gentile e un'attrice molto, molto brava".

La condanna di Allison Mack per crimini sessuali

Allison Mack e Tom Welling in una scena dell'episodio Fortune di Smallville

Ashmore ha poi aggiunto che Mack è stata una "solida" partner di scena e ha portato "molto al personaggio", rendendo il loro lavoro insieme "davvero facile". Naturalmente, per Ashmore è stato uno shock quando è stata condannata per il suo coinvolgimento nella NXIVM, una setta e un sistema di marketing multilivello che prevedeva crimini sessuali e la marchiatura fisica dei membri femminili.

Allison Mack con Aaron Ashmore nell'episodio 'Bride' della serie tv Smallville

Nel 2018, Mack è stata arrestata dalle autorità federali dopo che è stato rivelato che reclutava donne come schiave sessuali per il presunto fondatore del gruppo di auto-aiuto NXIVM, Keith Raniere. L'attrice si è dichiarata colpevole delle accuse di racket e associazione a delinquere e, secondo quanto riferito, ha pianto mentre ammetteva i suoi crimini, dicendo al giudice: "Credevo che le intenzioni di Keith Raniere fossero quelle di aiutare le persone, e mi sbagliavo". Nel luglio 2023 è uscita di prigione.

Ashmore ha dichiarato di non aver mai avuto sentore del suo coinvolgimento nel gruppo e ha confermato di essere rimasto "scioccato" nel sentire la notizia: "Ho conosciuto Alison molto bene per quei tre anni. Abbiamo lavorato insieme e niente nella sua personalità mi avrebbe fatto credere che tutto questo fosse possibile. Sembrava far parte di una realtà alternativa".