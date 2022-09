Smallville, i creatori della serie rivelano il cambiamento chiesto dal network (che non hanno accettato)

I creatori di Smallville Alfred Gough e Miles Millar sono attualmente impegnati con il loro nuovo show di Netflix, Wednesday, ma tra i loro maggiori successi ci sarà sempre la serie DC targata WB/The CW. Anche se a volte non la vedevano allo stesso modo del network riguardo a determinati aspetti...

A raccontare una piccola divergenza di vedute in particolare che avevamo avuto con i piani alti sono stati proprio Alfred Gough e Miles Millar ai microfoni di Talkville, il podcast di Smallville condotto dalle star dello show Tom Welling e Michael Rosenbaum.

"I primi tempi, poco prima che lo show andasse in onda, c'erano state alcune conversazioni all'interno del network riguardanti i genitori di Clark" si legge infatti anche su Comicbook "Alcuni pensavano cose tipo 'Sapete, i genitori dovrebbero essere più antagonistici nei confronti di Clark, e lui dovrebbe odiarli'. Ma era una cosa molto più cliché e da teen drama, e noi abbiamo combattuto con le unghie e con i denti per far sì che così non fosse".

E voi ve li immaginereste dei Jonathan e Martha Kent così diversi da come sono apparsi in tv per anni, interpretati da John Schneider e Annette O'Toole?