Smallville, Tom Welling e Michael Rosenbaum al lavoro su una serie animata

Smallville sta per tornare... In forma animata!Tom Welling e Michael Rosenbaum starebbero lavorando a uno show animato ispirato alla celebre serie The CW.

Sono passati 10 anni dal series finale di Smallville, la serie targata The CW con protagonista Tom Welling, ma presto potremmo avere modo di tornare nella città di Clark Kent grazie a una serie animata.

Welling e Michael Rosenbaum, l'interprete di Lex Luthor nello show, starebbero infatti collaborando per continuare le avventure di Clark e gli altri sotto forma animata. O almeno, così avrebbe rivelato l'interprete dell'Uomo d'Acciaio...

"Io e Michael Rosenbaum stiamo lavorando a una serie animata per riportare sullo schermo i personaggi della serie, e stiamo provando a coinvolgere quanti più attori del cast originale possibile" ha affermato l'attore in un messaggio per la piattaforma Cameo, dove le celebrità registrano dei video personalizzati per i richiedenti "Ma non ditelo a nessuno, è ancora un secreto. È ancora un work in progress".

È dunque ancora presto per poter dire fin dove arriverà il progetto, e come, una volta realizzato, verrà reso disponibile per il pubblico, ma per i fan dello show è sicuramente un'ottima notizia.

Creata da Alfred Gough e Miles Millar, la serie tv di Smallville è andata avanti per 10 stagioni, per un totale di 217 episodi, e ha persino avuto una stagione sequel in formato fumetto.

Welling è tornato nei panni di Clark Kent in occasione del mega-crossover dell'Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite, nel quale ha fatto una breve apparizione assieme a Erica Durance (la Lois Lane di Smallville).