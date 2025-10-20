Da Smallville al carcere: Allison Mack racconta in un podcast come è entrata in una setta

Dopo essere entrata a far parte di una setta a sfondo sessuale, l'attrice ha scontato la sua pena in prigione per due anni ed è stata rilasciata nel 2023. Ora racconta la sua esperienza in un podcast

Allison Mack è sparita dai riflettori dopo un decennio trascorso in Smallville, e in seguito abbiamo appreso che era stata coinvolta in una setta sessuale chiamata NXIVM.

Arrestata dall'FBI nel 2018, Mack si è dichiarata colpevole delle accuse di traffico di esseri umani, associazione a delinquere finalizzata al traffico sessuale e associazione a delinquere finalizzata al lavoro forzato. Sono seguite accuse di riciclaggio di denaro e frode d'identità, a cui si sono aggiunte in seguito anche accuse di racket e cospirazione.

L'attrice che interpretava la migliore amica di Clark Kent, Chloe Sullivan, ha scontato due anni di carcere ed è stata rilasciata nel 2023. Mack, che da allora ha tenuto un profilo basso, sarebbe stata responsabile del reclutamento di nuovi membri per il gruppo ed è stata precedentemente accusata di aver tentato di arruolare i suoi colleghi di Smallville.

Allison Mack e Sam Witwer in una scena dell'episodio 'Abyss' della serie tv Smallville

Allison Mack decide di raccontare la sua versione

L'attrice è finalmente pronta a rompere il silenzio su tutta la vicenda in una nuova serie di podcast della CBC, CBC Uncover: Allison After NXIVM.

Il lancio è previsto per il 10 novembre, quando si confronterà con persone che hanno fatto parte della sua vita prima, durante e dopo la sua permanenza nella setta (non è chiaro se tra queste ci saranno anche personaggi di Smallville).

È difficile immaginare che Mack possa mai tornare alla ribalta, ma ci sono tutte le possibilità che possa quantomeno comparire alle convention per incontrare i fan in futuro (diverse aziende hanno lavorato con attori che, che ci crediate o no, hanno commesso crimini ben peggiori). Mack si è sposata all'inizio di quest'anno e questo podcast sembra essere il suo modo per voltare pagina rispetto al passato.

Un'immagine promozionale per l'ottava stagione della serie Smallville

Come hanno reagito le star di Smallville all'arresto?

Al Fan Expo di Vancouver del 2022, Tom Welling stava parlando pubblicamente delle ipotesi sulla serie animata di Smallville quando all'improvviso, mentre stava facendo la lista degli interpreti che erano già a bordo e di chi sperava sarebbe tornato, ha detto: "Beh, far tornare Allison potrebbe essere difficile...".

Aaron Ashmore, invece, è rimasto scioccato come il resto del mondo dallo scandalo che ha coinvolto l'attrice: "Era adorabile. Era molto accogliente e cordiale", ha ricordato Ashmore. "E anche il suo fidanzato Chad [Krowchuk] mi invitava a fare escursioni e altro. Era molto gentile e un'attrice molto brava [...] niente nella sua personalità mi avrebbe fatto credere che tutto questo fosse possibile. Sembrava far parte di una realtà alternativa".