Smallville: Tom Welling aggiorna sul sequel e condivide il suo problema più grande con il cameo di Crisis

La star di Smallville, Tom Welling, ha condiviso un altro aggiornamento sullo stato del revival animato della serie e ha parlato del problema con il suo cameo in Crisis on Infinite Earths.

Sono diversi anni che si parla della possibilità di un sequel Smallville in forma di serie animata e, nel momento in cui scriviamo, non sembra che la cosa si stia concretizzando.

Tom Welling e Michael Rosenbaum rimangono intenzionati a realizzare il sequel e il primo ha condiviso un aggiornamento durante la sua partecipazione alla convention Terrificon in Connecticut lo scorso fine settimana. "Ne parliamo da qualche anno", ha ammesso Welling rivolgendosi ai fan. "Vogliamo fare un fumetto e una serie animata di Smallville, e poi tutti noi daremmo voce ai personaggi. Abbiamo già un artista e un poster".

"Non siamo ancora riusciti a condividerlo, ma Lionel Luthor incombe su tutti ed è davvero forte, ma non possiamo fare nulla senza che la DC ci dica che possiamo farlo", ha continuato. "Non ci hanno ancora dato il via libera, ma siamo pronti, e Al Gough e Miles Millar, che hanno creato Smallville, vogliono scriverlo, ma non è di nostra proprietà. Dobbiamo aspettare che ci dicano che possiamo farlo".

Erica Durance e Tom Welling durante una scena dell'episodio 'Plastique' della serie Smallville

Sembra che spetti a James Gunn e ai DC Studios far sì che questo accada, anche se Welling ha poi ammesso che è improbabile che un revival di Smallville sia una fonte di denaro per la Warner Bros. Discovery.

"Sarebbe più un lavoro d'amore", ha detto. "Non farà un miliardo di dollari, quindi lo studio è indeciso. Forse possiamo fare una petizione, non un GoFundMe, perché quello è un finanziamento, ma una petizione. Possiamo fare una petizione alla Warner Bros. perché ce lo lasci fare".

Smallville, i creators: "Chloe è quasi diventata Lois Lane e abbiamo provato a mettere le mani su Bruce Wayne"

Quel cameo che non è andato giù

Mentre Smallville ha avuto un finale abbastanza definitivo (che ha visto Welling decidere di non indossare il costume di Superman), da allora sono stati pubblicati dei fumetti che continuano la storia di Clark Kent. Tuttavia, Welling potrebbe essere ansioso di rivisitare la storia dell'eroe per un altro motivo.

Crisi sulle Terre Infinite: Tom Welling in una foto del crossover

Durante un'apparizione a sorpresa nel crossover Crisis on Infinite Earths di The CW, abbiamo appreso che il Superman di Welling aveva, per qualche motivo, rinunciato ai suoi poteri per concentrarsi sulla moglie e sulla famiglia. I fan di Smallville non erano contenti del cameo e, a quanto pare, nemmeno Welling, oltre che al padre di Lex, John Glover.

"Non so se quello sia davvero il Clark di Smallville...farebbe una cosa del genere?", ha detto l'attore ai fan, "Perché è un multiverso, quindi non si sa mai. E non so come abbia perso i suoi poteri. Nessuno me l'ha mai detto".

"Io e Tom stiamo lavorando a una serie animata di Smallville che stiamo cercando di realizzare. Ci vorrà del tempo", ha dichiarato Michael Rosenbaum all'inizio dell'estate. "Ma i creatori di Smallville sono interessati, vogliono farne parte. E noi, sapete, quando sarà il momento giusto, lo proporremo".