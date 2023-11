Smalville, un attore critica il cameo di Tom Welling in Crisis on Infinite Earths: 'Scritto male'

Un attore di Smalville ha spiegato cosa secondo lui non va nel cameo dell'ex Superman Tom Welling in Crisis on Infinite Earths.

L'attore John Glover, che ha interpretato Lionel Luthor in Smallville, ha criticato il cameo di Tom Welling in Crisis on Infinite Earths. Dopo aver vestito i panni di Superman alias Clark Kent in ben dieci stagione di Smallville, Welling è tornato a vestire i panni dell'uomo d'acciaio per un rapido cameo nel crossover Crisis on Infinite Earths dell'Arrowverse.

Su X, l'ex Lionel Luthor ha espresso la sua disapprovazione per il cameo che a sua detta è stato scritto in modo pessimo. In particolare, Glover ha risposto a un fan secondo cui il cameo di Welling non è stato canonico per lo show di Smallville a causa dei controversi cambiamenti del personaggio di Clark Kent. "Concordo. Pessima scrittura della CW" ha commentato l'attore.

La controversia del cameo

Crisis on Infinite Earths ha riportato in Smallville l'attore di Clark Kent Tom Welling e l'attrice di Lois Lane Erica Durance. Welling è stato il primo ad apparire sullo schermo con Clark che viene attaccato dal Lex Luthor di Jon Cryer con la kryptonite. Il personaggio di Welling prende la kryptonite e la getta via senza ferirsi, rivelando così che la versione dell'uomo d'acciaio di Smallville ha rinunciato ai suoi poteri per vivere una vita normale con Lois e le loro due figlie.

Sebbene si trattasse di una scena commovente, molti hanno considerato il cameo di Welling come controverso perché andava contro lo spirito del personaggio di Clark in Smallville che, dopo un percorso durato dieci stagioni , aveva finalmente accettato il suo destino di protettore del mondo. Comprensibile quindi la delusione dei fan nei confronti della scelta della CW di prendere una direzione completamente opposta.