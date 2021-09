Allison Mack: la star di Smallville entra in carcere per aver reclutato schiave sessuali

Allison Mack, principalmente nota per aver recitato in Smallville, si è presentata in carcere in anticipo rispetto alla data prevista.

Allison Mack, principalmente nota per aver interpretato Chloe Sullivan in Smallville, si è presentata in carcere in anticipo per scontare la sua condanna, dopo essere stata incriminata nel 2018 per traffico sessuale, cospirazione e ricatto, a causa del suo suo coinvolgimento con la setta NXIVM di Keith Raniere.

La Mack è stata condannata a tre anni di carcere dopo essersi dichiarata colpevole nel 2019 e, una volta scarcerata, l'attende un altro trienno di libertà vigilata e 1000 ore di servizi sociali. L'attrice si era unita all'organizzazione insieme alla collega Kristin Kreuk ed era stata incaricata di reclutare nuove "schiave sessuali" per il leader del gruppo: Raniere.

Allison Mack e, di spalle, Sam Witwer in una scena dell'episodio 'Abyss' della serie tv Smallville

Prima della condanna la 38enne rischiava fino a 17 anni di carcere mentre, per ciò che concerne il leader del culto, Keith Raniere, egli dovrà scontare in carcere qualcosa come 120 anni: il suo rilascio al momento è previsto per il 2121.

Una scena dell'episodio Kandor di Smallville con Allison Mack

Prima della sentenza, Allison Mack aveva scritto una lettera in cui esprimeva tutto il suo pentimento per essere stata un membro della setta: "È stato il più grande errore e rimpianto del mio vita. Mi dispiace per quelli di voi che ho portato in Nxivm. Mi dispiace di avervi esposto agli schemi nefasti ed emotivamente violenti di un uomo contorto."