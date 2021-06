Smallville, Allison Mack si scusa con le vittime dei suoi traffici sessuali

Coinvolta in un'organizzazione che si occupava di traffici sessuali, Allison Mack si è scusata con le sue vittime e ha definito questo errore come il più grosso della sua vita

Nel 2018 la star di Smallville Allison Mack è stata coinvolta in una sorta di organizzazione che si occupava di traffici sessuali (una setta a tutti gli effetti) e, arrestata, si è dichiarata colpevole di aver introdotto molte donne alla schiavitù sessuale per il capo della setta, Keith Raniere. In attesa del processo, Allison Macksi è scusata con tutte le sue vittime e ha definito questo errore come il più grosso della sua vita.

Coinvolte in una organizzazione di self-help, in realtà, le donne venivano trasformate nelle schiave sessuali di Keith Raniere, marchiate a fuoco e ricattate. In vista del segmento finale del processo che l'ha vista protagonista, Allison Mack ha rilasciato una serie di affermazioni a The Hollywood Reporter. La protagonista di Smallville si è fondamentalmente scusata con le sue vittime e ha denunciato Raniere. L'attrice ha dichiarato: "Per me è di fondamentale importanza ammettere la mia colpevolezza e chiedere scusa dal profondo del mio cuore. Mi sono gettata tra le braccia di Keith Raniere con tutta me stessa. Credevo che la sua guida mi traghettasse verso una versione migliore di me stessa. Gli ho dato la mia lealtà e la mia vita".

Allison Mack ha continuato: "Questo è stato il più grosso errore della mia vita. Mi scuso nei confronti di tutte le donne che ho coinvolto in questa organizzazione. Scusate se vi ho coinvolto con una figura del genere. Scusate davvero se vi ho incoraggiato a sottomettervi a un uomo così. Mi sento profondamente responsabile per avervi convinte a intraprendere un sentiero così oscuro".

Il processo per Allison Mack è stato fissato per il 30 giugno 2021 e l'attrice può ricevere fino a 15 anni di carcere. Keith Raniere è stato condannato a 120 anni di carcere. La difesa della protagonista di Smallville ha chiesto di evitare di punire l'attrice con il carcere e ha sottolineato l'importanza del suo pentimento e della cooperazione. Qualche anno fa, la notizia dell'esistenza di una setta del genere al centro di New York ha turbato il mondo e, a maggior ragione, tutti i fan di Smallville. Il numero di divi coinvolti in questi traffici sessuali sta crescendo a dismisura, come riportato da Screen Rant. Purtroppo, il potere riesce spesso a dare vita a ombre gigantesche e a influenzare chi entra a farne parte.

Attendiamo l'esito del processo per comprendere meglio che ne sarà di Allison Mack.