Sly, il documentario su Sylvester Stallone chiuderà il Toronto International Film Festival

Il Toronto International Film Festival ha annunciato che la sua prossima edizione 2023 si concluderà con la proiezione di Sly, il documentario di Thom Zimny su Sylvester Stallone. Il documentario targato Netflix, è stato presentato come "un'esplorazione vivida di una vita illustre intrecciata con il grande schermo" e verrà trasmesso il 16 settembre, in anteprima mondiale alla 48ª edizione del festival alla Roy Thomson Hall.

"La storia di Stallone è una storia di perseveranza, di trionfo e del segno indelebile che ha lasciato nel mondo del cinema, e non potremmo essere più onorati di condividerla con il nostro pubblico come film della serata di chiusura", ha dichiarato Cameron Bailey, CEO del TIFF, in un comunicato ufficiale.

La notizia di un documentario targato Netflix su Sylvester Stallone era stata annunciata a giugno e debutterà sulla piattaforma a novembre. Diretto da Thom Zimny (Elvis Presley), il documentario è presentato come "uno sguardo intimo e inaspettato sulla vita della megastar dei film d'azione, nonché una riflessione sulla sua carriera che dura da quasi 50 anni".

Sly mostra gli inizi difficili di Stallone a New York City, da ragazzo problematico che scappava dalla sua famiglia violenta per guardare film tutto il giorno fino all'esplosione della sua carriera con Rocky, che gli ha permesso di raggiungere la fama mondiale.

TIFF 2023

Il Toronto Film Festival di quest'anno si aprirà con The Boy and the Heron di Hayao Miyazaki e ha recentemente annunciato un programma di Gala e Presentazioni speciali ricco di star, con nuovi lavori di Michael Keaton, Anna Kendrick, Viggo Mortensen e altri. Il festival ha anche presentato il suo programma di documentari, che include colonne portanti come Alex Gibney e Frederick Wiseman, la sua sezione Platform, orientata al futuro, e i suoi sempre selvaggi programmi Midnight Madness e Discovery.