How Do You Live? di Hayao Miyazaki sarà il film di apertura di Toronto 2023

Toronto 2023 ha annunciato che il film di apertura di questa edizione sarà il film animato How Do You Live?, diretto da Hayao Miyazaki.

How Do You Live?, il nuovo film diretto da Hayao Miyazaki, sarà il film di apertura di Toronto 2023, che si svolgerà dal 7 al 17 settembre.

Per la prima volta in 48 anni sarà quindi un lungometraggio animato a dare il via al festival cinematografico canadese.

La scelta del festival canadese

Cameron Bailey, CEO di TIFF, ha fatto un viaggio con destinazione Tokyo a luglio per visionare il film e, parlando della scelta di How Do You Live? per aprire l'evento cinematografico, ha sottolineato: "Se questo sarà il suo ultimo film penso sia perfetto: è davvero una visione adulta della vita, parla del tema del lutto e il modo in cui lo affrontiamo; è un film girato da un maestro del cinema".

La trama è ancora avvolta dal mistero, ma al centro della trama dovrebbe esserci l'esperienza di un teenager colpito dal dolore che scopre un mondo nascosto. Bailey ha aggiunto: "Questo film va maggiormente a fondo ed è più dark rispetto a quanto mostrato da Miyazaki in passato per quanto riguarda il viaggio compiuto dal protagonista. Le immagini sono semplicemente incredibili, quasi allucinogene".

Un film che punta alla stagione dei premi

Il CEO del festival di Toronto ha inoltre aggiunto che spera il lungometraggio possa puntare ai premi più prestigiosi: "Si tratta di un grandioso film e spero che ottenga tutta l'attenzione che merita per quanto riguarda la categoria Miglior Film Animato. Ma, in un mondo perfetto, penso sia inoltre in corsa come Miglior Film, e spero che le persone se ne rendano conto".

In Giappone il debutto del film è arrivato a quota 13,2 milioni di dollari nel primo weekend, battendo i record precedenti dello Studio Ghibli.