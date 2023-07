Barbie: Greta Gerwig ama Sylvester Stallone al punto di omaggiarlo nel film

Sylvester Stallone diventa il punto di riferimento di Ken in Barbie, l'omaggio frutto dell'amore di Greta Gerwig e Ryan Gosling per il divo di Rocky.

Tra la miriade di citazioni e Easter egg contenuti in Barbie, un omaggio in particolare ha fatto sorridere il pubblico, quello dedicato a Sylvester Stallone, personaggio apparentemente lontanissimo dall'universo di Barbie, ma che la regista Greta Gerwig adora.

In Barbie, il Ken di Ryan Gosling è ispirato a vestirsi come un "vero uomo" quando scopre le foto di Sylvester Stallone negli anni '70. La decisione di utilizzare Stallone come ispirazione per Ken è venuta proprio da Greta Gerwig, come ha riferito lei stessa a Uproxx.

"Tutto ciò che abbiamo, o a cui facciamo riferimento, nel film, è sempre e solo qualcosa che amiamo. Io adoro Sylvester Stallone" ha chiosato Gerwig.

L'amore di Greta Gerwig per Sylvester Stallone deriva dal franchise di Rocky. Ma la regista non era l'unica fan del divo muscolare sul set. Lo stesso Ryan Gosling ha ammesso di essere un estimatore di Stallone e lo ha lodato per aver facilitato l'uso delle sue foto in Barbie.

"Adoro tutti i film di Rocky. Lo amo molto. Quindi è stata un'idea molto precoce, in realtà", ha aggiunto Greta Gerwig. "Quando io e Ryan Gosling stavamo scrivendo, entrambi ci siamo imbattuti nel nostro reciproco amore per Sly Stallone. E poi stavamo parlando del suo look negli anni '70 e di quanto fosse fantastico. E abbiamo pensato, Beh, questo è un buon punto di partenza'. Voglio dire, ci sono tante immagini favolose di lui, in particolare nei film di Rocky".