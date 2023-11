Sly, Arnold Schwarzenegger ha definito Sylvester Stallone 'un genio' per una ragione precisa

Il documentario Netflix dedicato a Sylvester Stallone, Sly, offre molti spunti e aneddoti sulla carriera del grande attore action, tra cui un commento del suo storico rivale Arnold Schwarzenegger, che si è riferito al collego come ad un "vero genio".

"Non c'è nessuno che abbia avuto successo in tre franchise diversi. Questo è il genio che c'è dietro. Non è stato un caso". L'interprete di Terminator si sta riferendo ai tre più grandi franchise della carriera di Stallone, ovvero Rocky, Rambo e I mercenari - The Expendables.

Una rivalità trasformata in amicizia

Nonostante l'iniziale astio tra i due, Schwarzenegger e Stallone sono poi diventati amici. Negli ultimi anni, i due sono apparsi insieme in diversi film, tra cui la serie I Mercenari e il film Escape Plan - Fuga dall'inferno.

"Sly, all'improvviso, con Rambo, è entrato nella mia arena", ha detto Schwarzenegger in Sly. "All'improvviso ha messo su dei veri muscoli e tutti parlavano del suo corpo. Quindi questo ha creato competizione, ovviamente. Adesso, quando ripensiamo alla nostra rivalità ne ridiamo".

Arnold Schwarzenegger: "La rivalità con Sylvester Stallone era fuori controllo, ci siamo fatti del male"

Schwarzenegger ha proseguito: "Lo ammiro molto. Gli voglio bene. È una persona diversa da me. È molto più crudo, è molto più vulnerabile e in contatto con le sue emozioni... Questo lo rende bravo nella recitazione, perché sente le cose immediatamente".