Arnold Schwarzenegger: 'La rivalità con Sylvester Stallone era fuori controllo, ci siamo fatti del male'

La rivalità tra Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone è una delle più celebri della storia di Hollywood ed entrambi hanno ammesso che era tutto vero e che i due erano effettivamente avversari nella sfida al box-office.

In una puntata del Graham Norton Show, Schwarzenegger ha riflettuto sul suo rapporto con Stallone, ammettendo che le cose sono spesso andate fuori controllo.

"Eravamo rivali al cinema, ma abbiamo portato quella competitività all'estremo: ognuno di noi doveva avere il corpo migliore, dovevamo uccidere più persone nei nostri film e dovevamo avere le pistole più grandi. La cosa è andata fuori controllo e abbiamo cercato di deragliarci a vicenda. Poi, quando entrambi abbiamo investito nel Planet Hollywood, abbiamo iniziato a volare insieme in tutto il mondo per promuoverlo e siamo diventati amici fantastici. È un grande essere umano e ora siamo inseparabili".

Stallone ha ammesso la superiorità di Schwarzenegger come eroe action

L'anno scorso, in un'intervista rilasciata a Forbes, anche Stallone aveva parlato della rivalità tra i due, ammettendo che, nonostante fossero pionieri del genere, i loro film erano costantemente in competizione e questo ha fatto sì che sviluppassero un'antipatia reciproca, che però si è dissolta col tempo ed è stata sostenuta solo dal pubblico e dai loro fan.

Infatti, nel documentario su Schwarzenegger che Netflix ha pubblicato quest'anno, la star di Rocky ha ammesso che il suo collega aveva molte più caratteristiche positive per essere l'eroe d'azione definitivo.

"Gli anni '80 sono stati un periodo molto interessante perché non si era ancora formato il personaggio d'azione definitivo. Fino a quel momento, l'azione era formata da inseguimenti in auto come in Bullitt o Il braccio violento della legge. Un film tutto incentrato sull'intelletto e sulle allusioni. Arnold si affidava al corpo per raccontare la storia. Il dialogo non era necessario. Era superiore. Aveva tutte le risposte. Aveva il corpo. Aveva la forza. Questo era il suo carattere. Io dovevo essere costantemente preso a calci nel sedere, mentre Arnold non si faceva mai male. E io gli dicevo: 'Arnold, potresti uscire e combattere un drago e torneresti al massimo con un cerotto'".