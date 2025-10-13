Slow Horses: l'autore dei romanzi Mick Herron in Italia a dicembre per ritirare il il Raymond Chandler Award

L'inglese Mick Herron, inventore del personaggio di Jackson Lamb, approderà in Italia a dicembre per ritirare il Raymond Chandler Award, prestigioso riconoscimento assegnatogli dal Noir in Festival.

L'autore britannico, maestro della spy story, riceverà il Premio Chandler il 4 dicembre alla Casa del Manzoni a Milano dove sarà protagonista di un dialogo con il saggista ed esperto di noir Adrian Wootton. Nella mattinata dello stesso giorno, Herron racconterà a docenti e studenti dell'Università IULM (partner del festival) come ha costruito il successo mondiale di Slow Horses, dal libro alla fortunata serie tv Apple TV+ interpretata da Gary Oldman.

Gary Oldman in una scena di Slow Horses 3

Una spia fuori dal comune

Come svela la recensione di Slow Horses 5, la serie spy è figlia della scrittura di Mike Herron, autore di culto di cui è appena uscito in Italia il nuovo romanzo della saga di Jackson Lamb, Le regole di Londra, edito da Feltrinelli.

A Londra, alla sede dell'MI5 a Regent's Park, il capo dei servizi segreti Claude Whelan si fa le ossa verificando sulla propria pelle che il suo incarico comporta molti più oneri che onori. Incaricato di garantire che le imminenti elezioni amministrative si svolgano senza intoppi, si trova bersagliato da ogni fronte: da un parlamentare agitatore di folle che pontifica contro qualunque minoranza, dalla moglie di quest'ultimo, che non perde occasione per attaccare Whelan sui tabloid, e soprattutto dalla sua vice, Lady D Taverner, sempre pronta a fargli le scarpe. Mentre il paese è scosso da una serie apparentemente casuale di attacchi terroristici e i brocchi di Jackson Lamb, gli agenti più sregolati dell'intelligence inglese, stanno per fare quello che gli riesce meglio: trasformare una situazione delicata nel caos totale.

"Lo stile di cui Chandler è stato pioniere" scrive Mick Herron "si è diffuso rapidamente andando ben oltre i confini del romanzo poliziesco, raggiungendo ogni angolo del mondo e della scrittura di thriller, compresi quelli in cui appaiono le spie... I miei romanzi esibiscono, almeno spero, un po' di quell'amore che Chandler nutriva per il linguaggio".

La 35a edizione di Noir in festival si svolgerà a Milano dall'1 al 6 dicembre, abbracciando le novità nel mondo del cinema, letteratura, fumetto e new media, ma sempre all'insegna del noir.