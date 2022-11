Gary Oldman si ritirerà dalle scene dopo la fine di Slow Horses: "Non voglio recitare fino a 80 anni"

Gary Oldman si prepara al ritiro. Il divo inglese premio Oscar ha annunciato l'intenzione di smettere di recitare dopo la fine della serie spy Slow Horses.

"Ho avuto una carriera invidiabile, ma la carriera non è tutto e io ho sltre cose che mi interessano oltre alla recitazione. Quando sei giovane pensi che riuscirai a fare tutto, poi gli anni passano" ha confessato l'attore al Sunday Times.

Gary Oldman, 64 anni, ha spiegato di aver firmato un contratto per altre due stagioni della serie Apple TV+ Slow Horses, dopo di che potrebbe arrivare il momento del pensionamento.

"L'anno prossimo compio 65 anni, i 70 sono dietro l'angolo. Non voglio lavorare ancora quando avrò 80 anni. Sarei molto felice, onorato e privilegiato di uscire come Jackson Lamb e poi dire addio al lavoro", ha spiegato Oldman, citando il suo personaggio di Slow Horses, un sciatto ufficiale dell'intelligence alcolizzato a capo di una squadra disordinata di agenti dell'MI5 reietti. Lo stesso Gary Oldman, in passato, ha avuto gravi problemi di alcolismo, cos di cui non ha mai fatto mistero:

"Non ne ho fatto un segreto, ma per grazia di Dio ne sono fuori. Sono stato in rehab e sono sobrio da 25 anni", ha detto Oldman, che si relaziona molto con l'alcolismo del suo personaggio di Slow Horses. "Forse il bere è ciò che caratterizza Lamb. La più grande bugia che racconta a se stesso riguarda il suo bere. Quel modo crudele e beffardo che ha, sa di essere un ubriacone ma mente a se stesso al riguardo".