Skyscraper: stasera su Canale 5 in prima visione il film con Dwayne Johnson

Stasera su Canale 5, alle 21:21 e in prima visione TV in chiaro, va in onda Skyscraper, il film d'azione con protagonista Dwayne Johnson, campione di incassi della stagione cinematografica 2018.

Skyscraper: Dwayne Johnson e Neve Campbell in una scena del film

Dwayne Johnson è un ex agente dell'FBI che ha perso una gamba durante un'esplosione. Dopo 10 anni diventa responsabile della sicurezza del grattacielo piu' alto e sicuro del mondo: The Pearl. Quando all'improvviso un terrificante incendio avvolge l'immensa struttura, Will viene ritenuto, a torto, responsabile dell'accaduto e si trova anche costretto a salvare la sua famiglia intrappolata all'interno dell'edificio. Dovrà quindi trovare i veri colpevoli, riabilitare la propria reputazione e salvare sua moglie e i suoi figli che si trovano al di sopra del livello delle fiamme...

Scritto e diretto da da Rawson Marshall Thurber, Skyscraper vanta un cast strepitoso: oltre al già nominato Johnson, anche Pablo Schreiber, Neve Campbell, Roland Møller, Kevin Rankin, Paul McGillion, Chin Han, Byron Mann, Adrian Holmes, Noah Taylor, Matt O'Leary, Tzi Ma, McKenna Roberts.