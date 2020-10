Skyscraper: il grattacielo del film esiste davvero?

The Pearl, l'imponente grattacielo presente in Skyscraper, è alto ben 1068 metri contro gli 830 del Burj Khalifa di Dubai, ma la domanda è: esiste davvero?

Il grattacielo presente in Skyscraper, The Pearl, è del tutto immaginario e non c'è ancora nessun grattacielo al mondo che si possa paragonare all'edificio in quanto a dimensioni. Il reparto marketing del film ha fatto di tutto per convincere i fan che si tratta di un vero edificio.

Skyscraper: Dwayne Johnson e il regista Rawson Marshall Thurber in una scena del film

Lo studio cinematografico ha perfino creato un sito web, divenuto virale, in cui vengono mostrate le caratteristiche uniche dell'edificio. The Pearl, infatti, è alto ben 3.500 piedi (1.068 metri). È 236 metri più alto dell'edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa di Dubai, che si trova a 2.723 piedi (830 metri).

L'architetto Adrian Smith fu chiamato dallo studio cinematografico e assunto come consulente durante la stesura della sceneggiatura. Smith ha guidato i lavori del Burj Khalifa di Dubai, che al momento è l'edificio più alto del mondo, e della Torre di Jeddah dell'Arabia Saudita, l'edificio in costruzione con cui si intende superare il record detenuto dal primo.

Lo scenografo Jim Bissell ha dichiarato in un'intervista al New York Post che il grattacielo prende il nome ed è stato progettato in onore di un mito cinese. Il mito parla di un ragazzo che, dopo aver trovato e ingoiato una perla, si trasforma in un gigantesco drago. L'edificio infatti assomiglia a un drago, con la sua coda color rame che si muove a spirale verso il basso, stringendo la mitica perla tra le fauci in cima alla torre.