Skyscraper: Dwayne Johnson, il suo ruolo di amputato tra preparazione atletica e polemiche

Skyscraper è un film in cui Dwayne Johnson interpreta un amputato, The Rock si preparò duramente ma fu criticato per aver sottratto il ruolo ad un attore disabile.

Skyscraper, film d'azione in cui Dwayne Johnson interpreta il ruolo di un amputato, fu oggetto di critiche e polemiche, principalmente rivolte all'attore, il quale fu accusato di aver sottratto un ruolo ad un attore disabile. D'altro canto Johnson aveva fatto di tutto per interpretare il ruolo in modo autentico: si era perfino allenato con un alpinista e atleta paralimpico.

Skyscraper: Dwayne Johnson e Neve Campbell in una scena del film

A proposito del film e del ruolo, durante un'intervista di MovieWeb del 2018, il regista, Rawson Marshall Thurber, dichiarò: "Primo, non l'avevo mai visto fare prima in un grande film d'azione, abbiamo già visto Dwayne in molti film d'azione e, fondamentalmente, è invulnerabile, a prova di proiettile, un supereroe senza mantello."

"Volevo provare qualcos'altro. Volevo un Dwayne vulnerabile, volevo mostrare quel lato. Volevo vederlo lottare per sopravvivere, insanguinato e ammaccato; il ruolo è stato fondamentale per questo. Come si vede nel film la sua condizione non gli impedisce di fare ciò che deve fare. In effetti, lo aiuta in molte situazioni." Concluse il regista.

Al fine di prepararsi al meglio l'attore americano si allenò con Jeff Glasbrenner, un alpinista e atleta paralimpico; i produttori contattarono Glasbrenner cosicché Johnson potesse capire come interpretare il ruolo di un uomo con una protesi alla gamba.

Sul set di Skyscraper Glasbrenner incontrò Johnson, fornendo indicazioni su cose come la sua andatura e su come, durante l'arrampicata, un amputato non avrebbe mai usato la sua protesi come arto d'appoggio. L'atleta in seguito ha dichiarato: "L'ha interpretato perfettamente secondo me. Per quanto mi riguarda la sua performance è da dieci e lode".

EXCLUSIVE VIDEO: Dwayne @TheRock Johnson and @RudermanFdn bring you this exclusive partnership on the importance of auditioning and casting actors with disabilities in #Hollywood! #DisabilityIsDiversity #SKYSCRAPPER

Learn more at: https://t.co/DscOYeSsle pic.twitter.com/Rxyz1Imkes — Ruderman Family Foundation (@RudermanFdn) July 12, 2018

Dwayne Johnson, come molte altre star di Hollywood, fu criticato per aver sottratto un ruolo ad un attore disabile. In seguito l'attore si scusò dichiarando: "Sicuramente incoraggio l'intera industria ad assumere attori con disabilità per interpretare personaggi con e senza disabilità."