Sky UK aggiunge un disclaimer a I Goonies e altri film per "comportamenti obsoleti"

Sky UK, aggiunti disclaimer a film come Il Libro della Giungla, I Goonies e Aliens per rimarcare la presenza di 'comportamenti obsoleti' nelle pellicole.

Nel catalogo di Sky UK, I Goonies e altri film presentano ora un disclaimer in cui si informa lo spettatore dei comportamenti e dei modi di pensare datati riscontrabili nelle pellicole.

I Goonies, Il Libro della Giungla (1967), Colazione da Tiffany (1961) e L'Ultimo Samurai (2003) sono solo gli ultimi prodotti cinematografici a cui è stato aggiunto un disclaimer in merito alla presenza di contenuti potenzialmente offensivi nell'attuale contesto storico.

"Sky si impegna a sostenere l'anti-razzismo e migliorare l'aggiunta di diversità e l'inclusività sia sullo schermo che al di fuori di esso. Analizziamo costantemente tutti i contenuti sui nostri canali, e agiamo di conseguenza dove riteniamo sia necessario, allegandovi informazioni aggiuntive per i nostri clienti, in modo da permettergli di prendere decisioni informate riguardo ai film o alle serie tv che andranno a vedere" ha affermato un portavoce di Sky ai microfoni di Variety.

La mossa di Sky segue la tanto discussa decisione di HBO Max di rimuovere temporaneamente dal suo catalogo Via col Vento per potervi aggiungere un'introduzione critica sul contesto storico del film, ma riprende anche un'abitudine che ad esempio la piattaforma streaming Disney+ ha inaugurato già da tempo, ovvero l'inserimento di indicazioni e avvertimenti sui contenuti dei propri prodotti.

Altre pellicole che presentano simili disclaimer sono ad esempio i classici Disney Dumbo e Aladdin, i film Lawrence d'Arabia o anche Una Poltrona per Due e Aliens.