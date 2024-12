Skeleton Crew: la nuova serie Star Wars è promossa o bocciata? Ecco il punteggio su Rotten Tomatoes

Il punteggio di Star Wars: Skeleton Crew su Rotten Tomatoes è stato rivelato: la serie ha ottenuto un punteggio di critica dell'94% sul noto aggregatore di recensioni.

Al momento in cui scriviamo sono state inserite sul sito 45 recensioni. Questa risposta positiva indica che i critici stanno apprezzando le performance del giovane cast e l'adozione da parte dello show delle influenze dei blockbuster di Steven Spielberg degli anni Ottanta.

Altri hanno elogiato inoltre il talentuoso gruppo di registi di Skeleton Crew e la capacità della serie di attingere alla magia della vecchia scuola di Star Wars, che ha reso indimenticabile la trilogia classica realizzata da George Lucas. Su queste pagine potete leggere la recensione di Skeleton Crew.

Sebbene non ci siano molte recensioni negative in questo momento, i dubbi più frequenti sembrano essere rivolti principalmente alla narrazione generale dello show, che a quanto si legge sarebbe molto superficiale, almeno in questo inizio di stagione. La prima ondata di recensioni è stata pubblicata quando Skeleton Crew ha debuttato con i primi due episodi su Disney+ in giornata odierna.

Star Wars: Skeleton Crew, Jude Law svela sorprendenti dettagli sul suo personaggio

Se il punteggio di Skeleton Crew su Rotten Tomatoes si manterrà su questo ottimo livello, potrà tenere testa abbastanza agevolmente agli altri show in live-action targati Star Wars. Andor è in testa alla classifica con un impressionante 96% di consensi, mentre Ahsoka (86%) e Obi-Wan Kenobi (82%) non sono poi così lontani. Anche la criticatissima The Acolyte, che cancellata dopo una sola stagione, ha avuto un buon successo di critica, come dimostra il suo 78% su Rotten Tomatoes. The Book of Boba Fett è lo show meno apprezzato del gruppo, con un 66%.

Ad oggi, The Mandalorian è l'unica serie live-action di Star Wars ad essere andata in onda per più di una stagione, tutte ben accolte. La serie nel suo complesso ha ottenuto un punteggio Rotten Tomatoes del 90%; le tre singole stagioni hanno ottenuto rispettivamente il 93%, il 93% e l'85%. L'anno prossimo ci aspetta la seconda stagione di Andor, prevista per il 22 aprile 2025.