Skeleton Crew: i Daniels spiegano che amano la saga e avevano bisogno dell'assicurazione sanitaria

I Daniels hanno diretto una puntata di Skeleton Crew, una delle nuove serie di Star Wars, e hanno ora motivato la loro scelta di essee coinvolti nel progetto.

Rispondendo alle domande dei fan, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, hanno infatti spiegato come è nata la collaborazione con la Lucasfilm.

Daniel Kwan, su Instagram, ha commentato la notizia del lavoro in Skeleton Crew spiegando: "Non preoccupatevi. Non stiamo lavorando alla serie intera, abbia diretto un episodio. Jon Watts ci ha contattato proponendoci di fare una puntata molto tempo fa (ancora prima che Everything Everywhere All at Once uscisse nelle sale)". Il regista ha aggiunto: "Amiamo Jon, amiamo Star Wars, amiamo imparare a usare nuove tecnologie, amiamo incontrare nuovi cast e troupe, e avevamo bisogno di giorni di lavoro per mantenere la nostra assicurazione sanitaria, quindi è stato facile dire di sì".

Kwan ha ribadito: "L'abbiamo girato un anno fa e ci siamo divertiti molto a lavorare con il cast e la troupe che sono così talentuosi. Sono entusiasta all'idea che possiate tutti vederlo".

Per la gioia dei fan il messaggio si è concluso: "Il nostro prossimo film sarà un progetto originale targato Daniels, quindi potete smettere di preoccuparvi (e di infastidirmi chiedendomi dettagli)".

Everything Everywhere All at Once: vi spieghiamo perché non è solo un film sul multiverso

La storia del nuovo show sarà ambientata durante l'epoca della Nuova Repubblica, dopo gli eventi raccontati in Il Ritorno dello Jedi. Nel team di produttori ci sono anche Jon Favreau e Dave Filoni, creatori di The Mandalorian.

I Daniels hanno stretto un accordo, della durata di cinque anni , con Universal nel mese di agosto 2022, dopo il successo di Everything Everywhere All At Once che ha raggiunto 100 milioni di dollari ai box office dopo i problemi causati dalla pandemia.