SKAM Italia: le prime tre stagioni in arrivo su Netflix

Netflix salva le sorti della serie SKAM Italia, annunciando la co-produzione della quarta stagione con Tim Vision e inserendo in programmazione le prime tre stagioni disponibili dal 1°gennaio 2020 in piattaforma.

L'arrivo delle avventure di Eva, Martino, Eleonora e Sana è stato annunciato tramite un divertente gram pubblicato dall'account Instagram ufficiale di Netflix, che ha inoltre confermato il lancio della quarta stagione previsto per il nuovo anno.

SKAM Italia, trasmessa in esclusiva da TIM Vision fino alla sua terza stagione e poi sospesa bruscamente per un riposizionamento strategico della piattaforma, sarà quindi ancora disponibile per la gioia dei giovanissimi, che si sono appassionati fin da subito alle avventure dei protagonisti. Cross Productions e Timvision, in associazione con Netflix, stanno ultimando la produzione della quarta stagione, che sarà disponibile in contemporanea su entrambe le piattaforme streaming.

Nella quarta stagione di SKAM Italia, dovrebbe tornare tutto il cast composto da Ludovica Martino (Eva Brighi), Ludovico Tersigni (Giovanni Garau), Benedetta Gargari (Eleonora Sava), Federico Cesari (Martino Rametta), Giancarlo Commare (Edoardo Incanti), Beatrice Bruschi (Sana), Luca Grispini (Federico Canegallo), Greta Ragusa (Silvia), Francesco Centorame (Elia Santini), Martina Lelio (Federica), Nicholas Zerbini (Luca), Rocco Fasano (Niccolò) e Pietro Turano (Filippo).

Skam Italia 4: sarà Netflix a distribuire la nuova stagione? (AGGIORNATA)