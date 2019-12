Skam Italia 4: sarà Netflix a distribuire la nuova stagione?

Skam Italia 4 sarebbe in dirittura d'arrivo e questo nonostante la notizia della cancellazione arrivata in estate: dietro alla nuova stagione ci sarebbe Netflix, secondo alcuni rumor.

Skam Italia 4 ci sarà, a quanto pare, e grazie a Netflix, a dar credito ad alcuni rumor che circolano in rete. Le riprese della nuova stagione si sono appena concluse a Roma, ancora con la produzione di Cross Production e con la supervisione, a sceneggiatura e regia, di Ludovico Bessegato.

A che punto della storia entra in ballo Netflix? Le informazioni sono ancora nebulose ma è Gianmaria Tammaro su La Stampa a riportare la notizia di un possibile coinvolgimento della piattaforma streaming nella distribuzione della quarta stagione di Skam Italia. Coinvolgimento, però, che non escluderebbe a quanto pare TimVision, originale distributore del prodotto che così tanto successo ha riscosso nel nostro Paese. Una distribuzione combinata, dunque, già all'inizio del 2020? L'ipotesi al momento pare essere questa.

In Skam Italia 4 dovrebbe tornare il cast originale al completo, formato da Ludovica Martino (Eva Brighi), Ludovico Tersigni (Giovanni Garau), Benedetta Gargari (Eleonora Sava), Federico Cesari (Martino Rametta), Giancarlo Commare (Edoardo Incanti), Beatrice Bruschi (Sana), Luca Grispini (Federico Canegallo), Greta Ragusa (Silvia), Francesco Centorame (Elia Santini), Martina Lelio (Federica), Nicholas Zerbini (Luca), Rocco Fasano (Niccolò) e Pietro Turano (Filippo). Al centro della quarta stagione, come già accaduto per la versione norvegese, dovrebbe esserci Sana Allagui (Bruschi).