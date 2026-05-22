Sisu – L’immortale stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del film

Stasera venerdì 22 maggio alle 21.20 su Rai 4 va in onda Sisu - L'immortale, un action movie finlandese diventato cult che mescola Seconda Guerra Mondiale, western e vendetta estrema. Ambientato nella Lapponia del 1944, il film racconta la lotta disperata di un cercatore d'oro contro un gruppo di soldati nazisti, in un crescendo di violenza stilizzata e sopravvivenza senza limiti.

La trama di Sisu - L'immortale: quando la vendetta non conosce limiti

Nel cuore della Lapponia, un ex soldato soprannominato l'Immortale si ritrova a fronteggiare un plotone nazista che ha commesso l'errore di derubarlo. Da quel momento inizia una caccia spietata, dove la sopravvivenza si intreccia con una vendetta brutale e senza compromessi.

Il film costruisce la sua tensione su un protagonista quasi mitologico, capace di resistere a tutto pur di recuperare ciò che gli è stato sottratto.

Sisu: un'immagine del film

Il significato di "Sisu": la forza oltre la disperazione

Il titolo del film richiama un concetto profondamente radicato nella cultura finlandese. "Sisu" indica una forma estrema di coraggio, determinazione e resistenza. Come spesso riportato anche nelle definizioni culturali, si tratta di una forza interiore che emerge quando ogni speranza sembra perduta, una volontà che spinge oltre i limiti umani.

Un action cult tra western e cinema bellico

Diretto da Jalmari Helander, già noto per titoli come Big Game e Trasporto eccezionale, il film si distingue per uno stile visivo fortemente spettacolare. Il protagonista è interpretato da Jorma Tommila, che offre una performance intensa e fisica, perfetta per un ruolo costruito sull'essenzialità e sulla resistenza estrema. Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival 2022, il film ha conquistato l'attenzione del pubblico internazionale per la sua estetica esagerata e volutamente "pulp".

Il regista Jalmari Helander ha affermato che il film trae libera ispirazione anche dalla vita di Simo Häyhä, cecchino finlandese attivo durante la guerra d'Inverno e conosciuto con il soprannome di Morte Bianca.

Cast del film Sisu - L'immortale: Interpreti e personaggi

Jorma Tommila : Aatami Korpi

: Aatami Korpi Aksel Hennie : Bruno Helldorf, SS Obersturmführer

: Bruno Helldorf, SS Obersturmführer Jack Doolan : Wolf

: Wolf Mimosa Willamo : Aino

: Aino Onni Tommila : Schütze

: Schütze Arttu Kapulainen: Rower

Aksel Hennie è Bruno Helldorf

Il sequel di Sisu dopo l'exploit del film

Il successo del film ha portato alla realizzazione di un seguito, intitolato Sisu: Road to Revenge, uscito negli Stati Uniti al cinema il 21 novembre 2025. Nel cast torna Jorma Tommila nei panni del protagonista, mentre si aggiunge Stephen Lang nel ruolo del villain.

Dove vedere Sisu - L'immortale in tv e in streaming

Il film con Jorma Tommila: andrà in onda stasera, venerdì 22 maggio 2026 alle 21:30 su Rai 4. Sisu - L'immortale sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.