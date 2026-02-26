Sisu: Il vendicatore, per il sequel dell'uomo che si rifiuta di morire è l'ora dell'homevideo

Grazie a Eagle il sequel del film del 2023 sarà disponibile in DVD, Blu-ray, 4K e Steelbook, ma anche in una speciale collection assieme al primo capitolo Sisu - L'immortale.

A tre anni dal primo capitolo Sisu - L'immortale, arriva dal 26 febbraio in homevideo anche l'esplosivo sequel Sisu: Il vendicatore, che vede Jorma Tommila di nuovo nei panni del silenzioso e letale Aatami Korpi, uomo che si rifiuta di morire, mentre Stephen Lang ricopre il ruolo del villain. L'avvincente storia tra sangue, ghiaccio e vendetta è distribuita da Eagle Pictures che ha rilasciato il film in ben quattro edizioni, ovvero DVD, Blu-ray, 4K UHD e in un'imperdibile Steelbook 4K che potete acquistare anche su Film & More .

L'edizione 4K di Sisu - Il vendicatore e il blu-ray della Sisu 2 Movie Collection

Tutte le edizioni conterranno negli extra una scena eliminata e la featurette denominata Alzare la posta in gioco. Ma non è tutto. Per l'occasione Eagle, oltre alle varie edizioni del sequel, rilascia anche la Sisu 2 Movie Collection, che all'interno contiene entrambi i film, Sisu - L'immortale e Sisu - Il vendicatore. Questa particolare edizione è disponibile sia in DVD che in blu-ray.

Il ritorno di Aatami Korpi

In Sisu: Il vendicatore, action movie nordico dal ritmo incalzante diretto da Jalmari Helander e sequel del primo installment, Aatami Korpi ritorna in Carelia, dove la sua famiglia era stata sterminata durante la guerra: l'uomo decide di smantellare fisicamente la sua vecchia casa e trasportarla oltre il nuovo confine finlandese per ricostruirla in un luogo sicuro.

La steelbook di Sisu - Il Vendicatore in 4K UHD

Tuttavia le autorità sovietiche, venute a conoscenza della sua presenza sono pronte a eliminarlo e per farlo gli mettono sulle tracce Yeagor Draganov (Stephen Lang), l'ufficiale dell'Armata Rossa - imprigionato - che è stato responsabile del massacro della famiglia di Korpi; se riuscirà a ucciderlo gli promettono la grazia e la libertà.

A quattro anni dal primo capitolo

Come detto, il sequel arriva a quattro anni di distanza da Sisu - L'Immortale, ambientato in Lapponia nel 1944: nel primo capitolo che si svolge durante gli ultimi disperati giorni della Seconda Guerra mondiale, Jorma Tommila è un minatore solitario che incrocia uno squadrone di nazisti nelle terre selvagge della Lapponia finlandese. I nazisti gli rubano l'oro, ma si rendono presto conto di non aver pestato i piedi a un minatore comune.

Il termine finlandese "sisu" non ha un corrispettivo nella nostra lingua, ma questo leggendario ex soldato ne incarna l'essenza, ovvero quella di una spaventosa forma di coraggio e di un'incredibile determinazione di fronte a ostacoli insormontabili. Indipendentemente da ciò che gli faranno i nazisti, quest'uomo condurrà la sua guerra solitaria per riprendersi il suo oro e farà qualsiasi cosa per averlo, a costo di uccidere ogni singolo nazista che incrocerà sul suo cammino.