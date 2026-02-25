Sisu - Il vendicatore: il significato del termine e perché è l'action dell'anno da avere in collezione

Resilienza, coraggio e le tante sfumature di un termine intraducibile. Sisu - Il vendicatore è arrivato in homevideo con Eagle Pictues, e ribadisce la sua originalità nel campo dei film d'azione, un must per gli amanti del genere.

Jorma Tommila torna nei panni di Aatami Korpi e ci conquista ancora. Dopo Sisu - L'immortale, è arrivato in homevideo con Eagle Pictures anche Sisu - Il vendicatore, un sequel che possiamo definire esplosivo e porta avanti le imprese del silenzioso quanto letale ex soldato che ha una caratteristica peculiare: rifiutarsi di morire.

Jorma Tommila è Sisu

Il film arriva nei negozi in tutti i classici formati homevideo, dal DVD al Blu-ray, 4K e una splendida steelbook 4K che rende giustizia al personaggio, ma per chi già conosce e apprezza questo action movie nordici e il loro personaggio, o vuole conoscerlo a fondo, va sicuramente segnalato anche il cofanetto con i due film della serie, Sisu - L'immortale e Sisu - Il vendicatore, anch'esso disponibile dal 25 febbraio. Il tutto acquistabile anche su Film & More

Cosa significa Sisu? Il segreto dell'invincibilità

Ma cosa significa il termine Sisu che compare nei titoli dei film? Si tratta di una parola e un concetto intraducibili e molto affascinanti, che il primo film della serie introduce sin dalle primissime battute con una eloquente didascalia a schermo: "Sisu è una parola finlandese che non può essere tradotta" spiega infatti il film di Jalmari Helander, "è un coraggio alimentato dalla paura e una determinazione inimmaginabile. Sisu si manifesta quando ogni speranza è perduta." Coraggio, quindi, ma anche una sorta di incoscienza derivante dall'assenza di speranza. Un concetto ampio, articolato, profondo e suggestivo che sarebbe impossibile sintetizzare in una sola parola, ma che i due film riescono a tratteggiare alla perfezione per come sono incarnati dal protagonista Aatami Korpi e le sue gesta.

Lasciarsi la guerra alle spalle: un sogno infranto

Avevamo conosciuto il protagonista in Sisu - L'immportale, durante la Guerra di Lapponia nel 1944. Ex militare che intendeva lasciarsi la guerra alle spalle diventando cercatore d'oro, finché l'incontro/scontro con una colonia nazista dà vita a un lungo e spietato inseguimento. Lo ritroviamo nel sequel a due anni di distanza, nel 1946, quando la Finlandia ha ceduto territori all'Unione Sovietica come parte del trattato di pace post-Seconda Guerra Mondiale.

La steelbook di Sisu - Il vendicatore

In questo contesto, Aatami Korpi è impegnato a smantellare la sua vecchia casa di famiglia per costruirla altrove, ma deve avere a che fare con l'uomo che ha ucciso la sua famiglia, tornato a finire il lavoro. Estrema sintesi per non anticipar nulla di una storia che cattura l'attenzione e ci permette di accompagnare il protagonista interpretato da Jorma Tommila nel suo viaggio e in una storia impreziosita da interessanti new entry nel cast come Richard Brake e Stephen Lang.

L'esplosione del protagonista e dell'azione

Quel che colpisce dei due film di Sisu, che definiremmo sia come dei western artici che dei revenge movie è il tono, il passo, il ritmo del racconto. Se è vero che un suono è ancor più forte dopo il silenzio, che la tempesta è ancor più potente dopo la quiete, così l'azione cinematografica lascia ancor più il segno se va a incasellarsi in un contesto narrativo costruito con accortezza e badando all'atmosfera. Per questo parliamo di western artico, perché il regista Jalmari Helander costruisce il racconto con calma e cura e ci immerge nel mondo del protagonista per poi colpire duro con esplosioni di violenza e azione valorizzate dal 4K dell'esperienza homevideo.

Due quindi i fattori che ci conquistano di questa serie, che speriamo possa arricchirsi di ulteriori titoli: la regia solida, fisica, brutale di Helander, che da una parte costruire la tensione e dall'altra la fa esplodere al momento giusto e con criterio; il carisma del protagonista Jalmari Helander, che tratteggia con sguardo, intensità e fisicità un eroe silenzioso e magnetico in cui riconoscersi.

Sisu come John Wick?

In azione con Sisu

Proprio per questa intensità e forse anche per la presenza del cane che lo accompagna, emergono suggestioni alla John Wick di Keanu Reeves. Un confronto azzardato forse, per titoli che hanno una dignità propria, unica e originale, ma solo per lasciar intendere quanto e come si vadano a inserire alla perfezione nel contesto dell'action degli ultimi tempi. Titoli che si sono saputi ritagliare un proprio spazio e di emergere in un panorama affollato ma spesso troppo poco vario. Per questo consideriamo i due Sisu, anche grazie al cofanetto che li raccoglie entrambi, titoli che non possono mancare nelle collezioni degli appassionati del genere. E non solo.