Sissi finale di serie: trama e cast dell'ultima puntata di stasera 6 agosto su Canale 5

Dopo il successo delle tre stagioni precedenti, questa sera su Canale 5 torna Sissy, con i tre episodi che concludono la miniserie dedicata alla rivisitazione, in chiave moderna, della storia della leggendaria sovrana dell'Impero Austro-Ungarico. Ecco cosa vedremo nelle tre puntate in onda oggi 6 agosto. Nei ruoli dei due protagonisti ritroviamo Jannik Schümann e Dominique Devenport.

Trama della serie Sissy

La serie, prodotta da RTL, offre una rivisitazione moderna e dinamica della vita della leggendaria Imperatrice Elisabetta d'Austria. Partendo da una giovane e spensierata duchessa in Baviera, la serie esplora il suo matrimonio con l'Imperatore Francesco Giuseppe, il suo difficile adattamento alla rigida etichetta della corte viennese e il suo desiderio di libertà. Con una narrazione che bilancia il romanticismo e le tensioni politiche dell'epoca, Sissi si concentra sulla forza d'animo della protagonista e sulle sfide che ha dovuto affrontare per affermare la sua indipendenza in un mondo dominato da uomini e da convenzioni oppressive.

Sinossi degli episodi del 6 agosto

Sissi prosegue con determinazione gli allenamenti in vista della gara contro Basselet, ma la situazione prende una piega drammatica quando l'ispettore Hieronymus fa la sua comparsa e arresta Linda Schwartz, la capo scuderia, accusandola dell'omicidio della madre Adele. Convinta della sua innocenza, Sissi chiede aiuto al conte Grunne per ottenere la scarcerazione di Linda e, al tempo stesso, per indagare su ciò che sta tramando Ludovika. Quest'ultima, infatti, ha mentito alla polizia riguardo al luogo in cui si trovava al momento del delitto.

Dominique Devenport è Sissi

Quando Ludovika scopre della scommessa tra Sissi e Basselet per riconquistare Possenhofen, si reca dall'uomo e riesce a convincerlo a ritirarsi dalla gara. Ma l'imperatrice non intende arrendersi e farà di tutto per fargli cambiare idea. Nel frattempo, Sophie Charlotte è distrutta dopo essere stata respinta da Ludwig, e Louis cerca di costringere il cugino a sposarla.

Determinata a ottenere un confronto, Sophie Charlotte parte di nascosto per Monaco, ma Ludwig tenta di evitarla. Messo alle strette, il sovrano finisce per spezzarle definitivamente il cuore. Intanto Louis acquista un appartamento dove incontrare Henriette lontano da sguardi indiscreti e chiede ufficialmente la mano di Katharina, figlia del Primo Ministro, con l'obiettivo di assicurarsi il favore dell'uomo e farsi nominare Ministro della Giustizia.

Le indagini sull'omicidio rivelano che le impronte trovate sulla scena del crimine appartengono a Ludovika. Consapevole di essere tenuta d'occhio dalla figlia, la donna invia di nascosto un telegramma a Vienna, informando Franz che l'imperatrice ha ripreso a cavalcare. Furioso, l'imperatore accorre a Possenhofen e riporta Sissi a palazzo. Poco dopo, Ludovika convoca l'ispettore Hieronymus.

Jannik Schümann è l'Imperatore Francesco Giuseppe I

Cast della quarta stagione della serie tedesco-austriaca

Ecco un elenco degli attori che tornano e dei nuovi volti che arricchiscono la trama della quarta e conclusiva stagione di Sissi.