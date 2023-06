Ascolti TV del 6 giugno: ecco chi ha vinto tra Un Marito Sospetto e la replica di Sissi

Il palinsesto del prime time di martedì 6 giugno ha visto la presenza di film, fiction e talk show. Ecco i dati degli ascolti tv e cosa hanno scelto gli italiani tra Un Marito Sospetto, il film in prima tv su Rai 1, e la replica delle avventure della principessa Sissi su Canale 5.

Il programma più visto della serata è stato il film trasmesso da Rai 1. Un marito sospetto, ispirato ad una storia vera, ha incollato davanti al televisore 3.208.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5, la replica degli episodi della prima stagione di Sissi, la serie incentrata sulla leggendaria Elisabetta di Baviera, è stata vista da 1.218.000 spettatori pari all'8.8% di share.

Sulle altre reti generaliste, il film tedesco Un'estate all'isola d'Elba è stato visto da 856.000 persone, pari al al 4.7% di share. Ha fatto meglio, ma non benissimo, Pucci Show su Italia 1, il one-man-show è stato visto da 1.485.000 telespettatori, pari al 9.2% di share.

CartaBianca, il talk show di Bianca Berlinguer su Rai 3, è stato visto da 971.000 spettatori, per uno share del 6%. Don Camillo monsignore... ma non troppo, andato in onda su Rete4 ha interessato 1.212.000 spettatori, lo share è del 7.4%. Su La7, DiMartedì, il talk show politico condotto da Giovanni Floris, ha incuriosito 1.172.000 spettatori, con uno share del 7.1%.

Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi, il road shod di Tv8 , è stato seguito da 363.000 telespettatori, lo share e del 2.3%. Nove, grazie al film francese L'immortale hai incollato allo schermo 362.000 telespettatori, share 2.2%.