Sissi 4 su Canale 5: torna da stasera la serie su Elisabetta di Baviera, cast e anticipazioni della trama

La quarta e conclusiva stagione di Sissi debutta su Canale 5 con nuove vicende sulla vita di Elisabetta di Baviera: intrighi di corte, passioni e colpi di scena negli episodi in onda questa sera 5 agosto.

Dopo il successo delle stagioni precedenti, questa sera su Canale 5 torna Sissy, con la quarta e conclusiva parte della miniserie dedicata alla rivisitazione, in chiave moderna, della storia della leggendaria sovrana dell'Impero Austro-Ungarico. Ecco cosa vedremo nei tre episodi in onda oggi, 5 agosto. Nei ruoli dei due protagonisti ritroveremo Jannik Schümann e Dominique Devenport.

Trama della serie Sissy

La serie, prodotta da RTL, offre una rivisitazione moderna e dinamica della vita della leggendaria Imperatrice Elisabetta d'Austria. Partendo da una giovane e spensierata duchessa in Baviera, la serie esplora il suo inaspettato matrimonio con l'Imperatore Francesco Giuseppe, il suo difficile adattamento alla rigida etichetta della corte viennese e il suo desiderio di libertà. Con una narrazione che bilancia il romanticismo e le tensioni politiche dell'epoca, Sissi si concentra sulla forza d'animo della protagonista e sulle sfide che ha dovuto affrontare per affermare la sua indipendenza in un mondo dominato da uomini e da convenzioni oppressive.

Sinossi degli episodi del 5 agosto

Durante una vacanza a Corfù, Sissi subisce un grave incidente cadendo da cavallo. Mentre lei lotta per riprendersi, a Possenhofen suo padre viene colpito da un infarto e muore pochi giorni dopo. Franz, temendo di aggravare il dolore della moglie, decide di tacerle la tragedia fino alla sua completa guarigione. Ma quando Sissi scopre la verità, non perde tempo: corre verso la casa natale, arrivando però troppo tardi, a funerali già avvenuti.

Jannik Schümann e Pauline Rénevier

La sua permanenza a Possenhofen le riserva altre amarezze. Scopre che il fratello maggiore sta per sposare un'attrice di umili origini e, soprattutto, che il castello di famiglia è passato nelle mani di Georg Basselet von La Rosée: il padre lo aveva perso scommettendolo in una corsa di cavalli proprio contro di lui. Determinata a recuperare la dimora paterna, Sissi propone a Georg* un patto: una nuova sfida a cavallo. Se vincerà, il castello tornerà a lei. Il tutto, però, dovrà restare segreto fino al giorno della gara.

La situazione si complica quando Ludovika licenzia Linda, la capo scuderia che si prende cura di Avalon, il purosangue scelto da Sissi per la corsa. Senza la sua fidata addestratrice, il cavallo diventa indomabile. Sissi decide così di ritrovare Linda e convincerla ad aiutarla: solo lei può restituirle il controllo di Avalon.

Nel frattempo, Louis è impaziente di presentare alla madre la sua fidanzata Henriette, e pensa di farlo durante il debutto della giovane ne La Valchiria di Wagner. Ma la serata prenderà una piega ben diversa da quella immaginata. Intanto, Ludovika è furiosa con Sophie Charlotte per la sua ostinazione a frequentare Ludwig. La rinchiude in camera e medita addirittura di mandarla in convento. L'arciduchessa Sophie suggerisce invece ai nipoti di organizzare una festa, nella speranza che Sophie Charlotte conosca altri uomini e dimentichi Ludwig.

Gustav Schmidt

Ritrovata Linda, Sissi riesce a convincerla a tornare alla scuderia. Insieme iniziano un duro allenamento e spiano le mosse del rivale Georg. Ma le tensioni non finiscono qui: Henriette, ferita dal comportamento di Louis, rompe il fidanzamento pur continuando ad amarlo. E mentre Sissi si concentra sulla gara, un dramma scuote ancora la comunità: la madre di Linda viene ritrovata assassinata. L'ispettore Hieronymus avvia immediatamente le indagini, promettendo di scoprire la verità.

La vera storia dell' Imperatrice

Elisabetta di Baviera, nota come Sissi, fu una figura storica molto più complessa e tormentata del personaggio romantico dei film. Nata duchessa, sposò a soli 16 anni l'imperatore Francesco Giuseppe d'Austria. Insofferente alla rigida etichetta di corte e alla suocera arciduchessa Sofia, Sissi si isolò e divenne una viaggiatrice instancabile. Ossessionata dalla bellezza, seguiva diete estenuanti e si dedicava a lunghe cavalcate. La sua vita fu segnata da tragedie personali, tra cui la morte della sua primogenita e il suicidio del figlio Rodolfo, fino al suo assassinio per mano di un anarchico a Ginevra nel 1898

Cast della quarta stagione della serie tedesco-austriaca

Ecco un elenco degli attori che tornano e dei nuovi volti che arricchiscono la trama della quarta e conclusiva stagione di Sissi.