Sissi torna su Canale 5: trama e cast degli episodi di stasera della serie evento su Elisabetta di Baviera

Torna, stasera, 6 giugno, su Canale 5 in prima serata Sissi, la serie evento sulla leggendaria principessa Elisabetta di Baviera. La serie è diretta da Sven Bohse, alla sceneggiatura hanno collaborato Andreas Gutzeit, Elena Hell, Robert Krause e Svenja Rasocha, che ha firmato tre episodi della seconda stagione. Trama e cast degli episodi in onda questa sera.

Sissi: Trama della serie

La Sissi raffigurata dalla serie è pensata per nuova generazione di spettatori, che anche da un period drama si attende sesso e passione, azione, location, costumi sontuosi, acconciature e trucco perfetti, rispetto della verità storica: ovvero, l'amore matto e disperatissimo tra Sissi e Franz. La donna più bella d'Europa, che combatte contro i severi e, talvolta, crudeli dettami di corte e per i suoi ideali. E Franz, un uomo che dietro la facciata di rigoroso sovrano dell'Impero Austro-Ungarico, cela un turbinio di emozioni e sentimenti.

Sissi: Trama degli episodi in onda stasera 6 giugno

Episodio 01

Secondogenita del duca Massimiliano di Baviera e della duchessa Ludovica, la giovane duchessa Elisabetta di Baviera, soprannominata Sissi, e' naturalmente libera, selvaggia, vivace e incline alle attivita' fisiche. Innamorata dell'amore, scrive e legge poesie. Si indispone quando la madre la obbliga a seguire sua sorella, la duchessa Elena "Nene" di Baviera, a Ischl, dove e' previsto l'annuncio del suo fidanzamento con l'imperatore Francesco Giuseppe in occasione del suo compleanno. Ma e' li' che il destino attende Sissi, a Ischl. Durante un inseguimento a cavallo, Sissi e Franz si trovano casualmente in una situazione di pericolo, e da quel momento non avranno occhi se non l'uno per l'altra.

Episodio 02

Le nozze fra Sissi e Franz Joseph si avvicinano e Sissi deve imparare in fretta il piu' possibile sulla vita di corte. La aiuta, suo malgrado, la sorella Helene, che tenta di fornirle i primi rudimenti anche sulla vita di coppia che avra' col futuro sposo: Sissi e' giovanissima. Il Duca Max, suo padre, non e' affatto felice dell'imminente unione, e quando il kaiser e sua madre giungono in Baviera per una visita, non perde occasione per mostrare il suo disappunto, fino ad arrivare a discutere animatamente con Franz, che riparte in preda al furore. Sissi lo insegue a cavallo, per vederlo entrare in un lussuoso bordello. Incuriosita, uscito il kaiser, vi si introduce anche lei, e viene a conoscere cosi' Fanny, giovane prostituta che diventera' sua amica e confidente, e che lei vuole a tutti i costi come cameriera personale a corte. Intanto, i rapporti tra il kaiser e lo Zar di Russia si complicano e Franz Joseph non fa nulla per migliorarli, ignorando i consigli del conte Grunne.

Episodio 03

Dopo il matrimonio, per Sissi cominciano severe difficolta'. E' troppo giovane per consumare le nozze la prima notte; Franz comprende, ma si allontana fisicamente da lei, trascorrendo le notti in altri letti e con altre compagnie. L'urto col rigido cerimoniale asburgico, poi, e' decisamente traumatico. La sua cara Fanny viene immediatamente riconosciuta come persona non adeguata ai requisiti di corte e allontanata bruscamente senza riguardo alcuno. Si ritrova povera, sola, sotto una pioggia battente, alla merce' di tre malviventi. La salva l'intervento di Lajos, un patriota ungherese che si trova a Vienna per uccidere il kaiser. Sissi e Franz si trasferiscono a Laxenburg, un castello alle porte di Vienna, per trascorrere la luna di miele, ma dopo un avvio che pare lieto, nuovamente Franz si allontana da lei. Dopo una notte intera trascorsa ad attenderlo, Sissi viene a sapere che si trova a Vienna.

Sissi: Interpreti e personaggi

Il cast della serie è presente anche nella clip caricata su Mediaset Infinity.