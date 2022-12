Sissi 2: trama e cast degli episodi del 29 dicembre su Canale 5

Sissi torna stasera, 29 dicembre, in prima serata su Canale 5 con due nuovi episodi. La serie, incentrata sulla leggendaria sovrana dell'Impero Austro-Ungarico, si concluderà il prossimo 4 gennaio con le ultime puntate.

Sissi 2 sarà visibile anche in live streaming su Mediaset Infinity, dove sono disponibili, anche i precedenti episodi.

Sissi racconta la storia - in chiave moderna, avvalendosi di grandi budget e girata on field tra Baviera e Baltico - di due giovani amanti, combattuti tra desideri personali e lotte di potere politico. Una rilettura pensata per una nuova generazione di spettatori, molto più vicina alla reale figura storica di Sissi, con scene ricche di passione e azione, tra location magnifiche, costumi e acconciature sontuosi e, al centro, l'amore matto e disperatissimo tra Sissi e Franz.

In ognuna delle tre serate dedicate da Canale 5 a Sissi, andranno in onda due episodi, ecco le trame di quello che vedremo stasera:

Terzo Episodio della seconda stagione: Sissi e il Conte Andrassy vengono rapiti dai ribelli ungheresi e portati in un luogo sicuro. Per fortuna la contessa Esterhazy assiste alla scena e riesce ad avvertire le guardie ungheresi che a loro volta avvertono la corte austriaca. Grunne parte immediatamente per l'Ungheria alla ricerca dell'Imperatrice. Grazie a uno stratagemma riesce a liberare Sissi e il Conte. Nel frattempo, Franz arriva in Baviera. Il suocero in un primo momento si rifiuta di intercedere per lui con il re Ludwig. Ma Nene riuscirà a fargli cambiare idea

Quarto Episodio della seconda stagione: Sissi e il Conte Andrassy si sono salvati, e insieme tornano a Vienna. Andrassy cerca di convincere Franz a concedere maggiore autonomia al parlamento un-gherese in modo da portare i ribelli ad appoggiare l'Austria. L'imperatore è piuttosto scettico perchè non sa se fidarsi di lui, nonostante l'insistenza di Sis-si. Marie assiste a un incontro segreto tra Sissi e Andrassy, durante il quale il conte si scusa per il bacio che le ha dato. Marie non esita a raccontare a Franz quanto ha visto.

Il cast di Sissi: Jannik Schümann, Dominique Devenport, Désirée Nosbusch, Tanja Schleiff, Giovanni Funiati, David Korbmann, Marcus Grüsser, Vytautas Kaniusonis, Julia Stemberger, Gundars Abolins. Tra le new entry ci sono: Murathan Muslu, Amanda da Gloria, Bernard Holscher, David Korbmann, Desiree Nosbusch e Tanja Schleiff

Cosa abbiamo visto negli episodi precedenti:

Primo Episodio della seconda stagione: Sissi partorisce Rudolf, l'erede al trono d'Asburgo. Poco dopo, Bismarck comincia a minacciare la supremazia austriaca sulla Confederazione tedesca. Vuole che venga guidata dalla Prussia, ed è pronto a trascinare l'Austria in guerra. Franz deve riarmare il suo impero per fronteggiare la situazione, ma le risorse finanziarie non glielo consentono. Così parte con Sissi per Biarritz, dove incontrerà Napoleone III per chiedergli un prestito. La missione va a buon fine, ma a Biarritz si trovava anche il conte Andrassy. Aveva incontrato Bismarck? Un'alleanza Prussia-Ungheria sarebbe esiziale per l'Austria.

Secondo Episodio della seconda stagione: Sissi si reca in Ungheria per accertarsi che il Conte Andrassy si schiererà dalla parte dell'Austria nel caso di una guerra contro la Prussia. I ribelli ungheresi pero', in combutta con la sorella del Conte, si preparano a ucciderla. In contemporanea, Franz apprende che Re Ludwig si rifiuta di concedergli l'uso delle ferrovie bavaresi per il trasporto dei soldati e decide di andare dal suocero, Max, l'unico in grado di far ragionare il re.