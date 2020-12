Sinister: l'elemento del plot ispirato a Strade perdute di David Lynch

Gli horror (e non solo) influenzati dallo stile di David Lynch non si contano sulle dita. Tra questi, l'acclamato Sinister di Scott Derrickson è debitore di Strade perdute in un punto chiave del plot.

Sinister vede protagonista Ethan Hawke nei panni dello scrittore noir Ellison Oswalt che, insieme alla famiglia, si trasferisce in una nuova casa. Nel solaio, Ellison scopre una serie di vecchi filmini Super 8mm che ritraggono orribili crimini. Mentre indaga sull'origine dei video di omicidi, lo scrittore fa sì che la famiglia diventi l'obiettivo di un feroce demone.

Pur non prevedendo la presenza di nessun demone, Strade perdute segue un misterioso uomo che perseguita Fred Madison (Bill Pullman) con una camera mentre lo filma. non è una Super 8, ma condivide la stessa atmosfera di Sinister e del sequel, Sinister 2. Include vari momenti in cui alcuni corti simili a quelli di Sinister influenzano i personaggi. L'uomo misterioso di Strade perdute (Robert Blake) sembra aver ispirato la storyline del demone Bughuul nei film di Scott Derrickson - ecco come secondo l'analisi di SrreenRant.

La componente principale del franchise di Sinister è l'uso dei film in Super 8. Questi mostrano orribili sequenze di omicidi, mettono in moto gli eventi dei film e racchiudono la maledizione di Bughuul. L'uso del found footage in Strade perdute ricorderebbe le immagini in Super 8 usate da Derrickson che si è ispirato al Mystery Man di David Lynch per il suo demone, come evidenzia ScreenRant. Mentre i personaggi del film di Lynch rimangono affascinati dalla natura bizzarra dei filmati, l'Uomo Misterioso inizia a invadere i loro pensieri e la vita di tutti i giorni. È in qualche modo simile a Bughuul nella sua capacità di catturare l'attenzione del suo pubblico.

David Lynch influenzerebbe Scott Derrickson in vari modi. In Sinister, Ellison comincia a vedere Bughuul ovunque e scopre il significato dei simboli nei nastri. Il demone le dà la caccia così come l'uomo Misterioso perseguita Fred Madison. Man mano che i rulli circolano, diventa evidente che non sono affatto maledetti, ma hanno le qualità di uno snuff movie, che comunemente descrive violenza, autolesionismo e mostra persino la morte. Sinister usa gli snuff contenenti violenze per placare Bughuul. In Sinister 2, Zach Collins (Dartanian Sloan) promette di fare il film raccapricciante arrivando a dare la caccia alla sua famiglia in un modo in qualche modo simile alle ultime scene del Mystery Man con Fred in Strade perdute.

Senza il film di Lynch, forse Sinister avrebbe scelto un medium diverso per ospitare Bughuul, il che avrebbe portato a un risultato lontano da ciò che abbiamo visto sullo schermo.