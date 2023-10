Sinister 3: Scott Derrickson non esclude che venga realizzato il sequel

Scott Derrickson è tornato a parlare della possibilità di realizzare Sinister 3, un nuovo sequel dell'horror realizzato nel 2012.

Il primo film, con star Ethan Hawke, era riuscito a incassare 87,7 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 3.

Un possibile ritorno nella saga

Alla regia di Sinister 2, tuttavia, non è tornato Scott Derrickson e il sequel non ha lasciato soddisfatti i fan e nemmeno i critici.

Il regista ha ora parlato della possibilità di girare un terzo capitolo della saga durante un'intervista rilasciata a Inverse.

Il filmmaker ha dichiarato: "Possibilmente. Si tratta di un mondo realmente interessante. E trovo sia davvero sfortunato che Sinister 2 non sia stato un successo, ma penso ci fossero molte cose speciali nel film e certamente penso che meriti di essere esplorato di più se possiamo realizzarlo in un modo migliore".

Per ora, tuttavia, non c'è alcun dettaglio sulla possibile trama di un terzo capitolo di Sinister e su come potrebbe proseguire la storia di Bughuul. Bisognerà attendere per scoprire se il progetto entrerà in fase di sviluppo.