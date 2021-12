Sing 2, la featurette esclusiva ci racconta la magia delle coreografie

Sing 2 - Sempre più forte sta per arrivare, ma intanto divertiamoci ad andare dietro le quinte del film e a scoprire qualcosa in più sulle sue coreografie con questa featurette esclusiva.

Manca pochissimo all'uscita italiana di Sing 2 - Sempre più forte, il sequel del musical d'animazione targato Illumination, e in una nuova featurette in esclusiva per Movieplayer vogliamo mostrarvi tutta la magia delle coreografie.

Assieme alla coreografa Sherrie Silver, infatti, ci avventuriamo dietro le quinte della pellicola per scoprire come sono stati ideati e realizzati i balli e i movimenti che accompagnano le strepitose performance canore da parte di un ancor più strepitoso cast di stelle del cinema e della musica (sapete che ci sarà anche Bono degli U2?).

"Per realizzare le coreografie di Sing 2 ho prima ascoltato le canzoni, e poi ho riunito dei ballerini dagli stili tutti diversi che rappresentassero al meglio ciò che avevo in mente, e poi gli animatori hanno trasformato il tutto in segmenti animati" svela Silver, prima di raccontare com'è stato ideare delle coreografie per personaggi diversi come l'elastica Nooshy e l'impacciato Johnny.

E, promette: "Se credevate che il primo film di Sing fosse bello, aspettate di vedere cosa vi riserva il secondo!".

"Buster (Matthew McConaughey), Rosita (Reese Witherspoon), Ash (Scarlett Johansson), Johnny (Taron Egerton), Meena (Tori Kelly) e, naturalmente, Gunter (Nick Kroll) hanno trasformato il New Moon Theater in un successo locale. L'ambizioso koala, però, ha un sogno più grande: debuttare con un nuovo spettacolo al Crystal Tower Theater nell'affascinante Redshore City!" si legge nella sinossi ufficiale del film "Senza conoscenze, Buster e i suoi amici devono intrufolarsi di nascosto nei celebri uffici della Crystal Entertainment, guidata dallo spietato magnate lupo Jimmy Crystal (Bobby Cannavale). In un disperato tentativo di ottenere l'attenzione di Mr. Crystal, Gunter propone un'idea bizzarra che Buster accetta subito: nel loro nuovo spettacolo ci sarà una leggenda del rock, il leone Clay Calloway (Bono). Il problema è che il koala non ha mai incontrato Clay, artista che si è allontanato dal mondo della musica più di dieci anni prima dopo la scomparsa della moglie. Mentre Gunter aiuta Buster a ideare un capolavoro teatrale, tra le pressioni e le minacce crescenti di Mr. Crystal, il koala intraprende una ricerca per trovare Clay e convincerlo a tornare sul palco".

Sing 2 - Sempre più forte sarà al cinema dal 23 dicembre.