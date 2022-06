Sing 2 - Sempre più forte in prima visione stasera su Sky Cinema: la trama

Stasera su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K alle 21:15 va in onda, in prima visione, Sing 2 - Sempre più forte, nuovo capitolo della serie animata di Illumination.

Arriva stasera su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K alle 21:15 in prima tv - e alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection - 100% Animation, disponibile anche in streaming su NOW e on demand - Sing 2 - Sempre più forte, il nuovo capitolo della serie animata di Illumination, ricco di grandi sogni e canzoni di successo, con l'ottimista Buster Moon e il suo cast di artisti che si preparano per lo spettacolo più strabiliante di sempre.

La trama

Buster ha trasformato il New Moon Theatre in un successo locale, ma punta ad un palcoscenico più grande col debutto di un nuovo spettacolo al Crystal Tower Theatre nell'affascinante Redshore City. Ma senza referenti, Buster e il suo cast - tra cui la madre tormentata Rosita, la rocker Ash, il serio Johnny, la timida Meena e, ovviamente, il provocatore Gunter - devono intrufolarsi negli uffici della famosissima Crystal Entertainment, gestita dallo spietato magnate Jimmy Crystal.

Sing 2 - Sempre più forte: una scena della commedia

Nel disperato tentativo di attirare l'attenzione di Mr.Crystal, Gunter lancia un'idea scandalosa che Buster accetta rapidamente, promettendo che il loro nuovo spettacolo vanterà la presenza della leggenda del rock Clay Calloway. Il problema è che Buster non ha mai incontrato Clay, un artista che è sparito dalla circolazione da più di dieci anni, in seguito alla perdita della moglie. Ancora peggio, Buster non si è reso conto che Mr. Crystal è un egocentrico delinquente che sarebbe capace di lanciare qualcuno dal tetto di un edificio piuttosto che sentirsi preso in giro.

Mentre Gunter aiuta Buster a immaginare un capolavoro teatrale dell'altro mondo, e la pressione (e le minacce) da parte di Mr. Crystal aumentano, il ruolo principale di Rosita nello spettacolo viene affidato alla figlia viziata di Mr. Crystal, Porsha. In un disperato tentativo di salvare lo spettacolo e la sua stessa vita, Buster si mette sulle tracce di Clay per convincerlo a tornare sul palco. Quello che inizia come un sogno in grande diventa un richiamo emotivo del potere della musica di guarire anche il cuore più infranto.

Scritto e diretto da Garth Jennings, nella versione italiana vede protagonisti al doppiaggio Frank Matano, Jenny De Nucci, Valentina Vernia e Zucchero Fornaciari.

