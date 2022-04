Sing 2 in 4K UHD e blu-ray, la recensione: si canta e si balla in un mare di colori e di extra

Sing 2 - Sempre più forte: un frame del film

Divertente, frenetico, colorato e con canzoni trascinanti. Non si può dire che il ritorno di Buster Moon e del suo equipaggio dopo il primo film del 2016 non sia riuscito, e l'apprezzamento del pubblico ne è stata la dimostrazione. Apprezzamento che ora si trasferirà certamente anche in homevideo perché come vedremo nella recensione di Sing 2 in 4K UHD e blu-ray, quello distribuito da Universal Pictures Home Entertainment è il prodotto perfetto per far felici i fan di tutte le età, per cantare, ballare e ridere più che mai con un'edizione da collezione, ricchissima di contenuti bonus per un totale di quasi 2 ore di extra, tra cui 2 mini film mai visti prima.

Il video: dettaglio superbo e colori di un'intensità abbagliante

Grazie a Universal Pictures Home Entertainment abbiamo potuto apprezzare l'edizione più prestigiosa di Sing 2 - Sempre più forte, ovvero la Collector's Edition che al suo interno ha due dischi, uno per la versione 4K UHD e uno per il blu-ray, e si caratterizza anche per la presenza fra gli extra di due mini film. Ma partiamo dal video e da un 4K UHD davvero scoppiettante che trasmette ritmo e dinamismo fin dalle prime immagini. Il dettaglio è eccellente non solo su tutti i variopinti personaggi con i loro peli e pellicce, ma anche nelle ambientazioni, nel teatro ricco di particolari, nonché sui costumi coloratissimi dei protagonisti. Qua e là spunta solamente qualche leggero cenno di morbidezza, che non fa altro che rendere più realistico il tutto.

Ma la vera forza del disco 4K, nonché il più importante salto di qualità rispetto al comunque ottimo blu-ray, è nella densità dei colori e in un croma letteralmente esplosivo che sembra uscire dallo schermo: il Dolby Vision spinge la visione a un livello di brillantezza e di intensità da primato, per non parlare della precisione della profondità delle sfumature. E tutto questo resta al top anche in condizioni di scarsa luminosità, come nella grotta iniziale, mentre il nero è di una profondità eccezionale. Il blu-ray, che ribadiamo è di ottimo livello per il formato, oltre a un dettaglio fisiologicamente minore, perde parecchi punti proprio sul croma, che inevitabilmente ha un aspetto più sobrio e piatto dopo aver visto il 4K.

Audio immersivo e coinvolgente con canzoni e danze trascinanti

Pronti a essere letteralmente trascinati dalle canzoni di Sing 2 - Sempre più forte? Il film si basa molto su musiche, canzoni ed esibizioni di danza e il reparto audio supporta tutto con grande efficacia. Lo fa in modo ancora più eclatante nella traccia originale in Dolby Atmos, ma va detto che anche il Dolby Digital Plus 7.1 italiano assicura un ottimo coinvolgimento. L'ascolto riesce a essere nel contempo avvolgente e potente, perfettamente immersivo visto che i diffusori lavorano tutti in modo praticamente costante e senza soluzione di continuità.

Da applausi anche il supporto del sub, visto che i numeri musicali non si risparmiano in fatto di bassi. Altra peculiarità dell'audio è la chirugica dislocazione degli effetti. Quando il maestro di danza passa attraverso lo schermo, la sua voce passa tra i diffusori con tempismo perfetto e in maniera fluida, senza scatti. Ma anche il lancio nel vuoto dall'alto dei protagonisti con i numeri conseguenti, provoca effetti che circolano con grande naturalezza fra tutti i diffusori. Il tutto senza mai sacrificare i dialoghi, che sia in italiano che in inglese risultano sempre chiari e puliti.

Extra travolgenti: due mini film e quasi due ore di extra

Ottimo anche il reparto degli extra, la cui chicca è la presenza di due mini film pubblicizzati anche in copertina. Il primo si chiama Riservato a Gunter (4') con il personaggio che viene ipnotizzato durante uno show e pensa di essere un agente segreto stile James Bond, il secondo è intitolato Attrazione Animale (4') e vede protagonista Darius che non riesce a girare come si deve uno spot pubblicitario. Si prosegue poi con tante featurette, a partire da Curiosità sul set (2'), con momenti divertenti durante le riprese, e Conosci gli animatori (4' e mezzo) con la presentazione dei realizzatori del film e del loro processo creativo. Si prosegue con Canta con noi (15'), ovvero le canzoni del film con i testi per fare il karaoke, quindi Impara i passi e molto altro! (18' in totale) che è una raccolta di mini-featurette: per la precisione troviamo Impara i passi di Sing 2, con la coreografa Sherrie Silver che spiega i passi della danza ispirata al film, Scenografia 101 con le star che illustrano la realizzazione del palcoscenico, Trucco sui segreti del look, Microfoni con istruzioni per crearlo, Costumi sugli abiti di scena dei protagonisti, e infine Arredi scenici sulla costruzione dell'astronave.

Le featurette proseguono poi con Le Voci Di Sing 2 (11' e mezzo in tutto) con brevi interviste e clip di registrazione con i doppiatori originali: Matthew Mcconaughey, Reese Witherspoon, Taron Egerton, Tori Kelly, Nick Kroll e Garth Jennings. A seguire Dalla stanza dei disegnatori, altro contenitore di brevi featurette: troviamo in sequenza Conversando con Tori Kelly (8' e mezzo), un faccia a faccia tra l'attrice e il regista, Coreografia (7') con protagonista Sherrie Silver, Amici e parenti (2') con cameo dei familiari dei registi, Costumi di Rodarte (3' e mezzo) con il marchio di moda a griffare gli abiti dei personaggi, Anatomia di due scene (3' in tutto), quella dell'autobus e quella della bicicletta, Le voci (11') che illustra come le voci vengono inserite in un film d'animazione, e infine Le canzoni (2') con alcune star che registrano i loro brani. Per chiudere un'altra sezione, denominata Come disegnare (14' in totale), con il co-regista Christophe Lourdelet che rivela il processo per disegnare Buster Moon, Ash, Johnny, Miss Crawly e Clay Calloway.