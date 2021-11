Sing 2: il corto animato spinoff dedicato allo spirito delle feste (VIDEO)

Sugli schermi americani è stato trasmesso un corto animato ideato come spinoff di Sing 2 in cui si celebra l'atmosfera delle feste.

Sing 2 ha ispirato un adorabile corto animato ideato come spinoff, introducendo nuovi personaggi non presenti nel film, che celebra lo spirito delle feste.

Nel filmato si vede quello che accade a una famiglia alla vigilia di Natale. Una madre, che lavora come infermiera, promette di tornare a casa in tempo per festeggiare con i propri figli le feste, ma dimentica il suo telefono in ospedale. Quando la sua macchina si blocca lasciandola alle prese con una tormenta di neve, la protagonista segue le luci della casa più vicina, senza sapere che si tratta di uno studio televisivo.

Il corto animato intitolato Come Home è stato diretto da Garth Jennings, già sceneggiatore e regista di Sing e del sequel.

A dare voce ad Angie, la protagonista, è Keke Palmer, e nel video si scopre come riesca a rimanere in connessione con la sua famiglia anche se non è riuscita a tornare a casa in tempo.

Chris Meledandri, fondatore e CEO di Illumination, ha dichiarato: "Lavorando a stretto contatto con Universal e Xfinity, Illumination ha ottenuto l'opportunità di creare un contenuto legato al mondo di Sing e che cattura lo spirito delle feste di Xfinity. Il contenuto introduce un personaggio totalmente nuovo che, inaspettatamente, si ritrova a esprimersi grazie al canto. Poter ricordare alle persone il potere di essere insieme in queste feste grazie al mondo di Sing 2 - Sempre più forte e dei nostri personaggi è un vero onore".

Il nuovo film animato in arrivo nelle sale a dicembre è scritto e diretto nuovamente da Garth Jennings (Guida galattica per autostoppisti, 2005; Son of Rambow - Il figlio di Rambo, 2007; Sing, 2016). Sing 2 è una coloratissima commedia musicale d'animazione, sequel dell'omonimo film di successo che vedeva un gruppo di animali organizzare una gara canora così da riportare il Moon Theatre al suo vecchio splendore e salvarlo dalla chiusura.

In Sing 2 i protagonisti dovranno abbandonare il Moon Theatre per esibirsi sul palco di una grande città. Il film segue sempre le imprese del koala Buster Moon e del suo cast, che ora deve concentrarsi sul debutto di un nuovo spettacolo al Crystal Tower Theatre nella luccicante Redshore City. I protagonisti dovranno anche intraprendere una missione per trovare la leggenda del rock Clay Calloway e convincerlo a tornare sul palco.

Riusciranno i personaggi di Sing 2 - Sempre più forte a tirarlo fuori dal suo isolamento?

Nella versione originale il koala Buster è interpretato dal vincitore Oscar Matthew McConaughey, Reese Witherspoon presta la sua voce alla maialina Rosita, Scarlett Johansson alla porcospina rocker Ash, mentre il serioso gorilla Johnny avrà la voce di Taron Egerton, il timido elefante Meena quella di Tory Kelly, il provocatorio porcellino Gunter di Nick Kroll. A interpretare la leggenda del rock, il leone Clay Calloway sarà invece Bono.

Il cast delle voci italiane è composto dal comico e attore Frank Matano, nel cast anche due giovani talenti, Jenny De Nucci e Valentina Vernia. Tra i doppiatori ci sarà anche Zucchero "Sugar" Fornaciari, una delle voci italiane più celebri e riconoscibili nel mondo, che riflette perfettamente il personaggio a cui andrà a prestare la voce, l'iconica rock star Clay Calloway.