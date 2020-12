Sing 2: Bono e Letitia Wright tra i nuovi arrivi nel cast del sequel animato

Sing 2 arriverà nelle sale nel dicembre 2021 e nel cast ci saranno Bono, leader degli U2, e Letitia Wright, la giovane star di Black Panther.

Il sequel animato, che sarà diretto da Garth Jennings, riporterà sul grande schermo i numeri musicali e tanto divertimento.

Tra le star che daranno voce ai nuovi personaggi di Sing 2 ci saranno quindi Bono, con uno dei ruoli principali nel nuovo capitolo della storia, Pharrell Williams, Halsey, Letitia Wright, Eric Andre e Chelsea Peretti.

Il simpatico koala Buster cercherà di portare la sua attività nel mondo dello spettacolo a Redshore City, dovendo però fare i conti con molti avversari che sarebbero felici di vederlo fallire.

Nella versione originale Matthew McConaughey darà nuovamente voce a Buster, il proprietario del New Moon Theater che ora vuole portare uno spettacolo sul palco del Crystal Tower Theater di Redshore City.

Ad aiutarlo ci saranno Rosita (Reese Witherspoon), Ash (Scarlett Johansson), Johnny (Taron Egerton), Meena (Tory Kelly), Gunter (Nick Kroll). Bobby Cannavale, invece, avrà la parte dello spietato Jimmy Crystal.

Nel tentativo di ottenere l'attenzione dell'imprenditore, Buster promette che il nuovo show avrà come protagonista la leggenda del rock Clay Calloway (Bono), che non ha mai incontrato e si è ormai isolato dal resto del mondo dopo aver subito la perdita della moglie.

Buster intraprenderà quindi una missione per ritrovare Clay e convincerlo a tornare a esibirsi. Quello che inizia come il tentativo di realizzare un sogno diventerà un modo per ricordare il potere della musica e la sua capacità di guarire anche i cuori più spezzati.