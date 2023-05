Simon Pegg non ha mai chiesto a Tom Cruise di Scientology: "Approfitterei della nostra amicizia"

L'attore non ha mai parlato con il collega e amico di Scientology, perché gli sembrerebbe di approfittare della sua fiducia.

Nel corso di una recente intervista alla BBC, Simon Pegg ha rivelato di non aver mai chiesto nulla a Tom Cruise riguardante Scientology e questo perché col tempo ormai considera l'essergli amico come un privilegio.

"Non gli chiedo cose del genere perché mi sembrerebbe di abusare del privilegio di essergli amico". ha spiegato Pegg. Pegg, che presto tornerà ad affiancare Cruise in Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, da luglio nelle sale, ha aggiunto che il suo rapporto con Cruise è "molto semplice e amichevole. Siamo amici".

"È sempre stato un rapporto molto semplice. Penso che quando si incontra la persona, piuttosto che la mitologia che si è costruita intorno a lei, si capisce che è un'esperienza diversa", ha aggiunto. "Voglio dire, lui ama la fama e la assapora, è tutto ciò che conosce. Lo energizza e lo sprona".

Tuttavia, Pegg ha osservato che non si sentirebbe allo stesso modo nel raggiungere il livello di fama di Cruise perché "non credo che lo apprezzerei particolarmente. Lo troverei molto stressante e opprimente".

Ricordiamo che la prima parte del prossimo capitolo cinematografico di Mission: Impossible 7 arriverà al cinema il 13 luglio 2023 nelle sale italiane; dopodiché, nel 2024, sarà la volta della seconda parte, con l'ottavo film del franchise.