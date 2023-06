Silo: Apple TV+ rinnova la serie con Rebecca Ferguson per la Stagione 2

Apple TV+ ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione di Silo, l'avvincente serie Apple Original basata sulla trilogia di romanzi distopici di Hugh Howey, bestseller del New York Times, creata dallo sceneggiatore nominato agli Emmy Graham Yost, che ne è anche showrunner, e interpretato e prodotto da Rebecca Ferguson.

Sin dal suo lancio il 5 maggio, Silo è stata subito salutata come una serie "avvincente e ricca di star", "da non perdere" e "TV di fantascienza semplicemente trascendente". Di settimana in settimana, la serie ha attratto un numero crescente di spettatori e, oltre a raggiungere rapidamente lo stato Certified Fresh su Rotten Tomatoes, ha ottenuto consensi per i suoi elementi di costruzione del mondo "ricchi e avvincenti", nonché per l'"incredibile" performance di Ferguson , che "porta una sobria gravitas" al ruolo principale.

"È stato estremamente appagante vedere l'avvincente, suggestiva e splendida epopea fantascientifica 'Silo' diventare rapidamente la serie drammatica numero uno di Apple", ha dichiarato Matt Cherniss, responsabile della programmazione per Apple TV+. "Il pubblico di tutto il mondo è stato catturato dai misteri e dalle cospirazioni sepolte in questo affascinante mondo sotterraneo, continuano ad aumentare gli spettatori e siamo molto entusiasti di svelare ulteriori segreti del silo nella seconda stagione".

Recentemente, la serie è stata elogiata anche da Stephen King per la costruzione della sua suspense e per i suoi personaggi tridimensionali.

Silo: il trailer italiano della serie basata sulla trilogia bestseller di Hugh Howey

"Non vediamo l'ora che il pubblico di tutto il globo si immerga nel mondo epico che abbiamo creato per dare vita ai romanzi di Hugh Howey", ha affermato Graham Yost. "Apple ha creduto nella nostra visione sin dal primo giorno ed è un onore avere l'opportunità di scavare più a fondo in questa storia e svelare gli strati dei personaggi nel silo".