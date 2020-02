Silent Hill: un nuovo film della saga videoludica in arrivo

Jodelle Ferland in Silent Hill, di Christophe Gans

Christophe Gans, regista del primo Silent Hill, ha annunciato la realizzazione di un nuovo film basato sul celebre videogioco. Lo ha detto durante un'intervista concessa al sito francese Allociné, in occasione del festival di Gérardmer, la più importante manifestazione transalpina dedicata al cinema di genere.

Alla domanda sui progetti a cui sta lavorando attualmente, Gans ha risposto così: "Ho due film horror in cantiere con il produttore Victor Hadida. Sto lavorando all'adattamento del videogioco Fatal Frame, che sarà ambientato in Giappone perché non voglio rimuovere l'elemento della casa infestata nipponica che fa parte del gioco. E stiamo anche progettando un nuovo Silent Hill, che sarà sempre situato nella provincia americana devastata dal puritanesimo. Penso che sia venuto il momento di farne un altro." Non sono stati svelati altri dettagli su quando potremmo vedere i due film.

Radha Mitchell in una scena di SILENT HILL, diretto da Christophe Gans e ispirato all'omonimo videogame

Christophe Gans ha diretto il primo Silent Hill, uscito nel 2006, di cui è poi stato realizzato un sequel in 3D, che lui dice di non aver visto ("Dovevo girarlo io, ma ho rinunciato quando ho scoperto che i produttori volevano fare un film alla Resident Evil"). Successivamente il cineasta francese ha firmato La bella e la bestia, presentato fuori concorso alla Berlinale nel 2014, e ha lavorato a lungo a un adattamento del fumetto Corto Maltese. Interrogato al riguardo, ha detto che il progetto è ormai defunto: "È definitivamente annullato. Samuel Hadida (produttore dei film precedenti di Gans, n.d.r.) è morto durante la fase finale dei finanziamenti. Dovevamo iniziare a girare nel febbraio del 2019, e alcune scenografie erano già pronte. Il problema principale era legato ai diritti, suddivisi tra diversi eredi di Hugo Pratt. Quando siamo stati costretti a rimandare la produzione, loro hanno deciso di non rinnovare il contratto." Il regista lavora adesso con Victor Hadida, fratello di Samuel.