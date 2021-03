Sigourney Weaver, per l'attrice Aliens - Scontro Finale è il miglior film di Ellen Ripley

Sigourney Weaver non ha dubbi: Aliens - Scontro Finale è il miglior film del franchise per il personaggio di Ellen Ripley.

Chiedere a un attore di un franchise popolare e iconico come quello di Alien quale film sia il suo preferito tra quelli realizzati è un po' come chiedere loro a quale figlio vogliono più bene, ma Sigourney Weaver ha una risposta davvero interessante alla domanda e indica Aliens - Scontro Finale.

L'interprete del tenente Ellen Ripley, uno dei personaggi femminili più amati nel mondo della fantascienza, ha detto la sua in merito durante un'intervista con il sito Collider, che le ha chiesto di esprimere una preferenza sul celebre franchise cinematografico che spopolò negli anni '80, e che oggi è ormai un cult di genere. L'attrice non si è affatto tirata indietro, anzi: ha accolto la "sfida" a braccia aperte.

"Oh mamma, che domanda difficile" ha esordito Weaver, ragionandoci un po' su "La storia meglio costruita per il personaggio penso sia quella di Aliens - Scontro Finale, perché Jim [Cameron] ha un tale senso del racconto e di come si struttura una storia" ha poi deliberato.

"Prendere questo personaggio e risvegliarlo dall'ipersonno, con nessuno che credeva a quello che diceva, e poi esiliarlo in questa terra in cui nessuno era pronto a credergli e la sua famiglia era ormai scomparsa. L'intera situazione in cui si ritrova Ripley in Aliens e quello che poi sarà in grado di fare in quell'occasione, il riuscire a trovare una famiglia alla fine di tutto... L'intera struttura della storia per me era oro puro" continua, ribadendo infine "Era un arco narrativo davvero incredibile per quel personaggio. Per cui direi che il secondo film per Ripley è decisamente il più soddisfacente".

E certamente personaggi e storie come queste hanno superato la prova del tempo, dato che al momento è in fase di lavorazione una nuova serie tv ambientata nel franchise di Alien per mano di Noah Hawley, il creatore di Fargo, e prodotta da Ridley scott, regista del primo film e del sequel del 2012 Prometheus, assieme ad Alien: Covenant del 2017.