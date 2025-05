Alien, il finale originale del film avrebbe stravolto completamente la saga

Il finale originale di Alien, avrebbe stravolto completamente la saga come la conosciamo se fosse stato pubblicato come era inizialmente stato pensato

Alien del 1979 stava quasi per avere un finale molto diverso, e peggiore, che avrebbe potuto far deragliare la saga di Alien che ha seguito il film. Ambientato nel 22° secolo, Alien di Ridley Scott è incentrato sull'equipaggio del cargo minerario spaziale Nostromo, che incontra una mostruosa creatura extraterrestre durante il viaggio di ritorno a casa (l'alieno sarà poi soprannominato "Xenomorfo" nel sequel di James Cameron del 1986, Aliens).

La creatura massacra l'intero equipaggio della Nostromo e solo Ellen Ripley, interpretata da un'allora sconosciuta Sigourney Weaver, riesce a salvarsi. Il successo di Alien diede il via al franchise della saga, che è stato anche oggetto di fumetti, videogiochi, televisione in streaming con l'imminente serie di Hulu Alien Earth, e si è persino incrociato con un'altra famosa creatura aliena della 20th Century Fox nel franchise Aliens vs. Predator. E tutto questo non sarebbe mai accaduto se fosse stato utilizzato il finale originale di Alien.

Come per molti altri film, il finale di Alien non era ancora definito quando il film entrò in produzione. Ridley Scott propose alla 20th Century Fox un finale completamente diverso e molto più cupo. Sebbene il finale non sia mai stato girato, Scott ne ha parlato in un'intervista rilasciata a EW, e probabilmente avrebbe rimodellato pesantemente il franchise di Alien, se non fosse finito prima ancora di iniziare.

Il finale originale di Alien

Wallpaper del film Alien con Sigourney Weaver

Il finale che tutti conosciamo di Alien è ormai cult. Dopo che Ripley è riuscita a fuggire con il suo gatto, Jonesy, sulla nave di salvataggio della Nostromo, poco prima che il cargo interstellare esplodesse, all'inizio tira un sospiro di sollievo per il fatto che la mostruosa creatura aliena che ha decimato tutto il suo equipaggio è stata eliminata. Tuttavia, mentre Ripley si prepara a rientrare nel criosonno e ad attendere i soccorsi, scopre con sorpresa e orrore che lo Xenomorfo si è nascosto a bordo della nave di salvataggio.

Ripley riesce quindi a far saltare la camera d'aria della nave, facendo sì che lo Xenomorfo venga risucchiato nel vuoto dello spazio. Sebbene lo Xenomorfo si aggrappi ai lati del portellone della nave, Ripley spara un arpione che mette fuori combattimento lo Xenomorfo, che viene poi arrostito dal fuoco dei propulsori della nave. Il finale originale di Scott per Alien si sarebbe svolto più o meno allo stesso modo fino al momento in cui Ripley arpiona lo Xenomorfo. Tuttavia, questo si sarebbe rivelato inefficace contro l'alieno, che riesce a rientrare nella nave e, secondo le parole di Ridley Scott a EW, "si fa avanti e le sbatte contro la maschera e le strappa la testa".

Il finale alternativo di Alien, mai girato, si fa ancora più selvaggio, con lo Xenomorfo che si avvicina ai comandi della nave e parla alla radio dicendo:

"Mi ritiro. Spero che mi vengano a prendere" con la voce del Capitano Dallas di Tom Skerritt. Secondo Scott, egli propose questo finale per Alien al telefono, e lo studio minacciò subito di licenziarlo dal film, facendo sì che il finale di Alien venisse cambiato per far prevalere Ripley. Sebbene la reazione dei dirigenti della 20th Century Fox possa essere stata aggressiva, ci sono molti elementi che indicano che il cambiamento del finale è stato comunque una scelta giusta.

L'impatto del finale originale di Alien sulla saga

Aliens - Scontro finale: Sigourney Weaver in un momento del film

Nei film dell'orrore non è raro che i protagonisti perdano all'improvviso con il mostro di turno che riesce a sopravvivere rendendo tutto quello fatto dall'inizio del film vano. Però, se questo sarebbe accaduto in Alien avrebbe completamente cancellato dalla storia del cinema Aliens - Scontro Finale, uno dei film più belli della saga.

Perché, questo finale del primo film avrebbe fatto cambiare direzione completamente a quelli futuri. L'evento della morte di Ripley non avrebbe necessariamente impedito la realizzazione di altri film dell'universo di Alien: i prequel Prometheus e Alien: Covenant di Ridley Scott dimostrano che ci sono molte storie di Alien da raccontare senza il coinvolgimento di Ripley. Insomma, se Ripley non fosse mai uscita viva dalla prima pellicola, si sarebbero potuti buttare nel cestino Aliens e praticamente tutti i film non ambientati prima dell'originale.

Infine, il finale originale di Scott avrebbe portato il film a un bizzarro colpo di scena che avrebbe completamente sminuito il tono da brivido di tutto ciò che l'ha preceduto. Lo Xenomorfo all'improvviso non solo avrebbe avuto la capacità di parlare, ma anche di imitare la voce di specifici esseri umani.

Mentre gran parte del mito degli xenomorfi - comprese le uova che la regina depone per generare Facehugger - viene stabilito solo in Aliens. Lo Xenomorfo originale non mostra la minima indicazione di essere in grado di parlare. Oltre ad essere un'esperienza generalmente devastante per gli spettatori, il finale abbandonato di Alien sarebbe stato probabilmente un momento completamente senza senso alla pari dei selvaggi piani originali non realizzati per Il Gladiatore II di Scott. Fortunatamente, Alien ha finito per imboccare la strada verso un futuro più luminoso di narrazione dell'incubo.