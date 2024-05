The Hunt for Gollum, Peter Jackson spiega perché realizzare il film: 'C'è un po' di lui in tutti noi'

Peter Jackson, Andy Serkis e Philippa Boyens hanno parlato del nuovo film della saga Il Signore degli Anelli, The Hunt for Gollum, in una nuova intervista.

Alcuni giorni fa è stato annunciato che Andy Serkis sarà il regista e protagonista di The Hunt for Gollum, riprendendo in due film l'iconico ruolo avuto nella trilogia diretta da Peter Jackson. Il filmmaker e Philippa Boyens, inoltre, saranno coinvolti nel progetto che riporterà il mondo creato da J.R.R. Tolkien sul grande schermo.

Un personaggio in cui immedesimarsi

Peter Jackson ha ora spiegato a Deadline il motivo per cui è proprio Gollum il personaggio su cui si costruirà il futuro della saga Il Signore degli Anelli al cinema. Il regista ha ricordato: "Il personaggio di Gollum/Sméagol mi ha sempre affascinato perché Gollum riflette il peggio della natura umana, mentre il lato di Sméagol è, probabilmente, piuttosto comprensivo. Penso entri in connessione con i lettori e gli spettatori perché c'è un po' di entrambi in tutti noi".

Si è quindi deciso di esplorare il passato del personaggio e addentrarsi nelle parti del suo percorso che non erano state mostrate nei film precedenti.

Andy Serkis è stato il regista della seconda unità in occasione dei film di Lo Hobbit, collaborando proprio con Jackson, e ha continuato a immergersi più volte negli aspetti tecnici e nella tecnologia motion capture che avevano contribuito già a portare in vita Gollum e, successivamente, Cesare in Il Pianeta delle scimmie.

Peter ha sottolineato che l'attore possiede l'energia, l'immaginazione e la comprensione del mondo al centro della storia, elementi necessari a lavorare ai nuovi film ambientati nella Terra di Mezzo. Il regista ha assicurato: "Abbiamo collaborato a otto film insieme e ogni volta è stata un'esperienza fantastica. Non c'è nessuno su questa Terra che sia equipaggiato in modo migliore per raccontare la storia di Gollum rispetto ad Andy".

Le due torri: un'immagine di Gollum

L'occasione di tornare nel mondo di Tolkien

Fran Walsh e Philippa Boyens scriveranno la sceneggiatura insieme a Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou, autori del film animato La guerra dei Rohirrim.

Boyens ha spiegato che la storia di Gollum è particolarmente coinvolgente perché si svolge in un periodo molto interessante della storia della Terra di Mezzo ed è stato il primo personaggio a cui ha pensato quando è stato chiesto cosa avrebbe voluto raccontare in un nuovo film della saga. Philippa ha ammesso che non pensava ci sarebbe stata l'occasione di realizzare nuovi film ispirati alle opere di Tolkien, ma sembrava l'occasione giusta con il ritorno di Alan Horn allo studio e la possibilità di assegnare la regia a Serkis, che è stato la prima scelta per l'incarico non appena hanno deciso quale storia portare sul grande schermo, considerando inoltre che Jackson non voleva ritornare dietro la macchina da presa. La sceneggiatrice e produttrice ha sottolineato: "Non c'è nessun altro a cui si può pensare che conosca cosa richiede quel personaggio e sappiamo quello che offre a Gollum e all'intero mondo della Terra di Mezzo. Andy avrà un approccio realmente interessante al racconto e sarà il suo, perché non vogliamo che realizzi questo film solo come se fosse il quarto capitolo della trilogia. Questo film deve funzionare a modo suo. E quello è il nostro lavoro e ciò che dobbiamo essere in grado di fare. So che ci sono molte persone che penseranno: 'Oh no, perché lo stanno facendo? Perché stiamo tornando lì?'. Beh, quello è il nostro lavoro per dimostrare perché pensiamo sia una buona idea".

Serkis ha invece svelato che è davvero onorato di aver ricevuto la proposta e di ammirarli come filmmaker perché "sono onesti", oltre a lavorare duramente e cercare sempre l'eccellenza. Il momento in cui ha ricevuto la telefonata di Philippa è stato così davvero incredibile, anche perché non ha mai realmente abbandonato il personaggio e il mondo di Tolkien, avendo lavorato agli audiolibri tratti dalle opere dello scrittore. Per raccontare la storia di Gollum potrà ora sfruttare nel migliore dei modi i passi in avanti compiuti dalla tecnologia e la sua visione dell'iconico personaggio.