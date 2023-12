Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, una scena chiave con Galadriel quasi tagliata per il budget

Alcuni problemi legati al budget troppo elevato avrebbero fatto sì che una scena fondamentale per poco non venisse girata affatto.

Nonostante il budget record di 465 milioni di dollari, i produttori della prima stagione della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere volevano eliminare alcune scene, tra cui una chiave con Galadriel, perché troppo costose, come dichiarato dal regista J. A. Bayona in un'intervista a NME.

Tra i tagli proposti c'era anche un momento chiave del primo episodio, quando l'elfa Galadriel (Morfydd Clark) è in viaggio in mare verso la patria ancestrale del suo popolo, Valinor. Mentre la flotta elfica si avvicina a Valinor, una luce dorata squarcia le nuvole e il cielo si apre per accoglierli, ma Galadriel cambia idea e si tuffa dalla fiancata della nave in acqua.

Questa scena conteneva alcuni degli effetti visivi più impressionanti dello show, ma Bayona, che ha diretto i primi due episodi della stagione, ha detto che i produttori "hanno cercato di eliminarla" dal programma di riprese perché "non c'erano abbastanza soldi".

Per fortuna, Bayona è riuscito a convincerli del contrario. "Non si è rivelato così costoso", ha proseguito. "In realtà li ho convinti che saremmo riusciti a girare quella scena rispettando il budget".

Il regista spagnolo è riuscito a salvare un'altra scena del secondo episodio, che coinvolge gigantesche "creature marine" che cercano di attaccare Galadriel mentre si ripara su una zattera da una violenta tempesta. "Ho fatto un sacco di cose che i produttori non credevano saremmo riusciti a inserire in quegli episodi", ha dichiarato, "e l'abbiamo fatto rispettando il budget e la tabella di marcia".

Gli Anelli del Potere 2 si gira senza senza autori sul set, i commenti al veleno: "Potrebbe migliorare"

Infine, ha aggiunto: "In generale, ho avuto una grande esperienza nel lavorare a quella [serie]. È stata una sfida enorme. Avevamo solo nove mesi per realizzare due ore di fiction sul Signore degli Anelli. Doveva corrispondere alle aspettative dei fan e dei film, ma avevamo solo nove mesi. Si vuole sempre dare di più di quello che si ha. È molto da parte di molte persone".

Bayona sta attualmente promuovendo il suo nuovo film, La società della neve, in arrivo su Netflix e di cui potere guardare il trailer.