La società della neve: trailer per il film Netflix tratto da un'incredibile storia vera

Il film è diretto da Juan Antonio Bayona, già autore di The Impossible, The Orphanage e Gli Anelli del Potere.

Netflix ha diffuso in streaming il trailer de La società della neve, film tratto da un'incredibile storia vera diretto da Juan Antonio Bayona.

Il film racconta un'epica vicenda di sopravvivenza in condizioni estreme. La trama si ispira a una storia vera accaduta nel 1972, quando il volo 571 delle Forze aeree dell'Uruguay con a bordo una squadra di rugby diretta in Cile precipitò su un ghiacciaio nel cuore delle Ande. Solo 29 dei 45 passeggeri riuscirono a sopravvivere allo schianto, trovandosi costretti a lottare per la vita in uno degli ambienti più ostili al mondo.

Il lungometraggio, prodotto da Belén Atienza, Sandra Hermida e lo stesso Juan Antonio Bayona, ha un cast composto da Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella, Esteban Kukuriczka e Tomas Wolf. La sceneggiatura è stata curata da J.A. Bayona insieme a Bernat Vilaplana, Jaime Marques e Nicolás Casariego, mentre la fotografia è stata affidata a Pedro Luque.

La pellicola, che sarà distribuito in maniera limitata nelle sale cinematografiche nel corso di dicembre, approderà sulla piattaforma il 4 gennaio 2024. Su queste pagine trovate già la nostra recensione.

Presentato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, La società della neve è stato scelto per rappresentare la Spagna nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale nel 2024.