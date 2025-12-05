"Siamo tutti Paul Dano": Matt Reeves, Ben Stiller, Simu Liu e le altre star contro Quentin Tarantino

Le star in difesa di Paul Dano dopo l'attacco di Quentin Tarantino, che lo ha definito 'debole e poco incisivo' usando termini ben più coloriti.

Paul Dano è improvvisamente finito nel frullatore mediatico per colpa di una dichiarazione di Quentin Tarantino, che lo ha criticato per la sua interpretazione "debole" ne Il petroliere di Paul Thomas Anderson. Tarantino, però, non si è limitato a un semplice giudizio, ma si è lasciato andare a un linguaggio decisamente poco rispettoso definendo Dano "il ca**o più moscio della città".

Di conseguenza, da Hollywood si è alzata una levata di scudi per difendere il povero Paul Dano, persona riservatissima nella vita che fa parlare di sé solo per le sue grandi interpretazioni. Da Maya Rudolph, moglie di Paul Thomas Anderson, al regista di The Batman Matt Reeves, da Ben Stiller a Simu Liu e Josh Gad, in molti hanno preso la parola per lodare le performance di Dano.

Che cosa ha detto Quentin Tarantino?

Ospite del podcast di Bret Easton Ellis, mentre elencava la sua classifica dei migliori film del XXI secolo, Quentin Tarantino si è soffermato su Il petroliere definendo Paul Dano l'unico difetto del film in quanto "Attore debole e poco interessante".

Poi ha rincarato la dose dicendo: "Il film dovrebbe essere un'interpretazione a due, ed è anche così drasticamente ovvio che non lo è... È un debole, amico. È moscio... Austin Butler sarebbe stato meraviglioso in quel ruolo. Lui è così poco interessante. Daniel Day-Lewis dimostra di non aver bisogno di un forte antagonista nel film. Non ha bisogno di niente. Il film avrebbe avuto di più, ci sarebbe stata più consistenza. E ripeto, dovrebbe essere un duetto, e non lo è."

Di fronte all'obiezione di Bret Easton Ellis secondo cui la performance di Daniel di Day-Lewis sarebbe stata talmente imponente nel film da mettere in ombra quella di Dano, Tarantino ha ribattuto: "Quindi lo metti con l'attore più debole di SAG? Con il cazzo più moscio del mondo?"

In difesa di Paul Dano

Il primo a schierarsi in difesa di Paul Dano è stato il regista di The Batman Matt Reeves, che lo ha voluto nel ruolo del villain Spaventapasseri, che lo ha definito un "attore incredibile e una persona incredibile". A lui è seguito il cosceneggiatore del cinecomic DC Mattson Tomplin.

La moglie di Paul Thomas Anderson, Maya Rudolph, ha pubblicato una foto di Paul Dano e Daniel Day-Lweis ne Il petroliere nelle sue storie su Instagram. Lo stesso ha fatto Toni Collette, mentre Alec Baldwin ha addirittura "zittito" i detrattori di Paul Dano in un video esplicativo.

Tweet di sostegno anche dalla star di Shang-Chi Simu Liu, da Josh Gad e da Ben Stiller, che ha diretto Paul Dano nell'acclamata serie Escape at Dannemora.

Come mette in luce World of Reel, "Hollywood si basa sulla diplomazia e su alleanze, e la maggior parte delle persone sa che è meglio non criticare pubblicamente un attore, a maggior dano uno così stimato, ma Tarantino non sembra particolarmente interessato a rispettare queste regole non scritte, e di certo non sembra preoccupato di eventuali contraccolpi professionali".