"Attore debole e poco interessante": Quentin Tarantino critica la star di The Batman Paul Dano

Attore molto apprezzato nei circuiti indie, Paul Dano vanta molti estimatori, ma Quentin Tarantino non appartiene alla schiera. Il regista ha bocciato sonoramente la sua performance ne Il petroliere di Paul Thomas Anderson definendolo "attore debole e poco interessante".

Ospite del podcast di Bret Easton Ellis, mentre era impegnato a stilare la sua classifica dei 20 migliori film del XXI secolo, Tarantino si è soffermato su Il petroliere, monumentale cult di Paul Thomas Anderson, magnificandone i pregi e sottolineando un unico enorme difetto: Paul Dano.

"Il petroliere avrebbe buone possibilità di essere il numero 1 o il numero 2 nella classifica se non avesse un enorme, gigantesco difetto e il difetto è Paul Dano. Ovviamente, dovrebbe essere un'interpretazione a due, ma è anche drasticamente ovvio che non lo è. Dano è deludente, è la parte fragile del duo. Austin Butler sarebbe stato meraviglioso in quel ruolo. È un tipo così debole, poco interessante. L'attore più debole dei SAG [ride, ndr]".

Daniel Day-Lewis e Paul Dano in una scena de Il petroliere

La bocciatura di Quentin Tarantino nonostante le lodi al film

La presenza di Paul Dano non ha comunque impedito a Quentin Tarantino di elogiare Il petroliere per le sue qualità e per la performance del protagonista Daniel Day-Lewis-

"Amo la qualità artigianale vecchio stile del film. Aveva una vecchia maestria hollywoodiana senza cercare di esserlo" ha spiegato. "È stato l'unico film che abbia mai fatto, e gliel'ho fatto notare, che non ha una scena chiave. Il fuoco è la cosa più vicina a una scena chiave. Si trattava di gestire la narrazione, di gestire la storia, e lui l'ha fatto in modo incredibilmente straordinario".

Qui trovate la nostra recensione di Una battaglia dopo l'altra, il nuovo film di Paul Thomas Anderson che sta macinando riconoscimenti in vista degli Oscar. Nel frattempo, Quentin Tarantino continua a procrastinare l'annuncio del suo decimo e ultimo lungometraggio da regista curando una serie di progetti paralleli. Il più recente, l'uscita al cinema - per ora solo negli USA - dei due capitoli di Kill Bill in una unica versione combinata intitolata Kill Bill: The Whole Bloody Affair.