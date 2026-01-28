Shrinking rinnovata per la stagione 4: nel cast tornano due protagonisti molto amati

Nel giorno in cui fa il suo debutto in streaming la terza stagione, Apple TV ha rinnovato una delle sue commedie di punta per un'altra stagione incentrata sull'empatia e il superamento dei propri ostacoli mentali

Apple TV ha annunciato il rinnovo anticipato della quarta stagione di Shrinking, l'amata comedy con gli amati personaggi interpretati da Jason Segel e Harrison Ford.

Insieme a loro, torna anche il resto del cast storico composto da Christa Miller, la candidata agli Emmy Jessica Williams, Luke Tennie, il candidato agli Emmy Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley.

La notizia è arrivata in concomitanza con la premiere della terza stagione da oggi disponibile in streaming su Apple TV con il primo episodio, seguito da nuovi episodi in onda ogni mercoledì fino all'8 aprile.

Shrinking 2: una scena della serie

Perché Shrinking è uno show da non perdere

La serie segue le vicende del terapeuta Jimmy (interpretato da Jason Segel) che inizia a infrangere le regole col dire ai suoi clienti esattamente quello che pensa, ignorando così la sua formazione e la sua etica e ritrovandosi a causare tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone... compresa la sua.

Oltre al cast storico, la terza stagione di Shrinking, di cui potete leggere la nostra recensione, vede il ritorno delle guest star Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick e Cobie Smulders, insieme alle new entry Jeff Daniels e il pluripremiato attivista Michael J. Fox, insieme a Candice Bergen, Sherry Cola e Isabella Gomez.

Shrinking è stata celebrata come "una delle commedie televisive meglio scritte", ottenendo numerose nomination agli Emmy e una vittoria ai Critics Choice Awards per Michael Urie per la sua interpretazione nella seconda stagione.

Jason Segel e Lukita Maxwell in Shrinking 3

Cosa racconta la terza stagione?

I nuovi episodi riprendono le vicende del terapista Jimmy, che cerca di andare avanti dopo il lutto per la morte della moglie e deve affrontare nuove sfide personali e professionali, tra cui l'allontanarsi della figlia Alice per il college e le difficoltà nel lasciarsi aprire all'amore, come suggerisce il suo rapporto con Sofi.

Nel frattempo, il gruppo di colleghi e amici - incluso Paul, che continua la sua battaglia con il Parkinson - vive cambiamenti importanti: Sean rivaluta le sue priorità, Brian e Charlie si preparano alla paternità, e Gaby riflette su carriera e relazioni. La stagione, composta da 11 episodi, intreccia temi di crescita, guarigione e relazioni umane con momenti comici e nuovi personaggi, tra cui quello di Michael J. Fox come paziente di Paul.